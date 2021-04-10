Bir yılda 50 milyar dolarlık antika ve sanat eseri satıldı

İsviçre merkezli bir araştırmaya göre küresel sanat ve antika satışları, geçtiğimiz yıl 50.1 milyar dolarda kaldı. Uluslararası sanat fuarı Art Basel ve UBS Bankası tarafından hazırlanan rapora göre çevrimiçi satışlardaki artışa karşın dünya çapındaki toplam satışlar 2019 yılına göre yüzde 22, bir önceki yıla göre ise yüzde 27 düştü.

Çevrimiçi sanat eserleri ve antika satışları, önceki yıla göre iki katına çıkarak 12.4 milyar dolarla rekor büyüklüğe ulaştı. Salgın döneminin etkisiyle çevrimiçi satışlar toplam pazarın yüzde 25’ine yaklaşmış oldu.

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; güzel sanatlar müzayede sektöründeki satışların yüzde 22’si de sadece çevrimiçi satışlardan geldi. İlginç bir detay da bu segmentte bedeli 1 milyon doları aşan satışların toplam hacmin sadece yüzde 6’sını oluşturması. Aynı oran konvansiyonel satışlarda yüzde 58’e çıkıyor.

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