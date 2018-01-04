Bir yılda 266 bin kilometre katetti

ANTALYA (DHA) - ARABESK ve pop şarkıları özgün yorumlamasıyla dikkati çeken ve Türkiye\'nin birçok ilinde sahneye çıkan Cevher, 2017 yılında 3 ülke, 14 şehir arasında mekik dokudu. Şarkıcı, geçen yıl toplam 266 bin kilometre yol yaptı.

Video paylasim sitesi Youtube\'da coverladığı şarkılarla adını duyuran ve \'Merhametsiz\' albümüyle müzikseverler karşısına çıkan Cevher, geçen yıl Türkiye\'nin dört bir yanında konser verdi. Hayran kitlesini her geçen gün büyüten şarkıcı, 2017 yılı içerisinde yaptığı kilometreyle rekor kırdı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Samsun ve Bodrum\'un ünlü mekanlarında pek çok kez sahneye çıkan Cevher, yurtdışı konserlerine de başladı. Almanya, Avusturya ve Kıbrıs\'ta gurbetçilerle buluşan Cevher, 2017 yılı içerisinde 266 bin kilometre yol yaparak sevenleriyle buluştu.

\"Nefesim ve gücüm yettikçe ülkemin ve dünyanın her yerinde şarkılar söyleyeceğim\" diyen Cevher, 2017 yılının bir kentten diğerine uçmakla geçtiğini söyledi. Cevher, \"Öyle zamanlar oldu ki, uçağın birinden inip, diğerine yetişmek için koşturdum. Bazen İstanbul\'daki evimde bir gece kalabildiğim oldu. Gece yarısı gelip, sabah erkenden konser için başka bir kente uçtum. Yılın yarısından fazlası havalimanları ve uçaklarla geçti. Bu yoğun tempodan şikayetçi değilim. Sevenlerimle buluştuğum zaman tüm yorgunluğum gidiyor, aynı tempo 2018\'de de devam edecek görünüyor\" diye konuştu.

Genç şarkıcı, bir yandan da müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hazırladığı repertuarla, sevilen şarkıları tekrar yorumlayarak Youtube kanalına yüklemeye hazırlanan Cevher, \"Bu benim sahnelerime gelemeyen ama beni dinlemek isteyen dinleyicilerime 2018 hediyem olacak\" dedi.

DÖRDÜNCÜ KLİP GELİYOR

\'Merhametsiz\' albümündeki \'Özelim\' ve \'Merhametsiz\' şarkılarının ardından \'Merhametsiz Remix Versiyon\'a klip çeken sanatçı, dördüncü video klip çalışması \'Bizim Şarkımız\' için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Cevher, yakında dijital ortamda yapacağı programı için de çalışmalara başladığını duyurdu.



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