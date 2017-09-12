Bir yılda 1002 imam hatip açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2016-2017 örgün eğitim yıl sonu istatistiklerine göre, ilkokullarda 'okullaşma oranı' son 10 yılın en düşük seviyesine inerken, bir yılda 1002 imam hatip lise ve ortaokulu açıldı.

MEB, 2016-2017 örgün eğitim yıl sonu istatistiklerini yayımladı. Türkiye'de geçen eğitim-öğretim yılında 17 milyon 702 bin 938 öğrenci öğrenim gördü. Bu öğrencilerden 14 milyon 731 bin 376'sı resmi, 1 milyon 217 bin 755´i özel okullarda, 1 milyon 753 bin 807 öğrenci açık öğretim kurumlarında eğitim aldı. Okul sayısı ise toplamda 63 bin 153’e ulaştı. Okullardan 53 bin 98’i devlet, 10 bin 53 özel okullardan oluştu.

Okullaşma oranlarının paylaşıldığı verilerde, ilkokul seviyesindeki okullaşma oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2006-2007 yılında ilköğretim çağındaki çocuklarının net yüzdesi 90,13 olan okullaşma oranı geçen yıllarda sürekli artarken, geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 91,18’de kaldı. Ayrıca ilkokul seviyesindeki okul sayısı da düştü. 2012’de 28 bin 177 olan ilkokul sayısı, her yıl azaldı ve geçen eğitim öğretim yılında bu sayı 24 bin 155 oldu. 2012’de 992 olan özel ilkokul sayısı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bin 324’e ulaştı.

İmam hatip okulları arttı

İmam hatip lise ve ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 75 bin 767 kişi artarak toplamda bir milyon 155 bin 932’e yükseldi. Bu öğrencilerden 503 bin 978’i imam hatip lisesi, 651bin 954’ü ise imam hatip ortaokullarında öğrenim gördü. Bir önceki yıl bin 149’u lise ve bin 961’i imam hatip ortaokulu olmak üzere 3 bin 110 imam hatip okulu hizmet verirken geçen eğitim-öğretim yılında bu sayı bin 2 artarak, 4 bin 112’e ulaştı.



Geçen eğitim-öğretim yılında imam hatip liselerinde derslik başına 16,8 öğrenci , öğretmen başına ise 12,3 öğrenci düştü. Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde ise bu sayı derslik başına 26,3 öğrenci, öğretmen başına ise 15 öğrencide kaldı.