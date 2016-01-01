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Yaşam
Deutsche Welle

Bir Yahudi ile Filistinli'nin aşkını anlatan roman yasaklandı

İsrail'de Yahudi kız ile Filistinli erkek arasındaki aşkı konu alan romanın okullarda okutulması yasaklandı.

01 Ocak 2016 14:53


İsrail Milli Eğitim Bakanlığı, Dorit Rabinyan'ın İngilizceye "Borderlife" ismiyle çevrilen romanının okullarda okutulmasını "Yahudi kimliğine tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle yasakladı.

Bakanlığın yasaklama gerekçesinde, "Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasındaki duygusal ilişkiler ayrı kimlikleri tehdit ediyor. Gençler asimilasyondan kaynaklanan tehlikeyi ayırt edebilecek seviyede değil" denildi.

2014 yılında yayımlanan romanda İsrailli kadın çevirmen Liat ile Filistinli sanatçı Hilmi'nin New York'ta başlayan aşkları anlatılıyor. İki sevgilinin yolları Liat'ın Tel Aviv'e, Hilmi'nin ise Ramallah'a dönmek durumunda kalması ile ayrılıyor.

'İbrani edebiyatının kara günü'

Yasak kararı, bakanlığın edebiyat danışmanı Şlomo Herzog ve komisyonun aksi yöndeki tavsiyesine rağmen alındı. Kararı eleştiren Şlomo Herzog, "Eğitimcilik hayatım boyunca böyle bir şeye tanık olmadım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tanınmış İsrailli yazarlar da karara tepki gösterdi. Sami Michael, "İbrani edebiyatı kara bir gününü yaşıyor" dedi. Meir Shalev, öğrencilere kitabı boş zamanlarında okumayı önerdi.

Yazarın kökeni İran'a uzanıyor

"Haaretz" gazetesine konuşan Dorit Rabinyan, "Yahudilerin asimilasyon korkusunu konu edinen bir kitabın bu korkudan dolayı yasaklanmasını ironik buluyorum" dedi. Rabinyan, İran asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1972 yılında İsrail'de dünyaya geldi. Yazarın "Persian Brides" ve "Our Weddings" kitapları birçok dile çevrildi. Rabinyan, 2015'te İbrani yazarlara verilen Bernstein Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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