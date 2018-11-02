Bir Ülke Nasıl Kaybedilir: Ece Temelkuran'ın yeni kitabı önce İngiltere'de yayımlanacak

T24

Yazar ve gazeteci Ece Temelkuran'ın yeni kitabı 2019'un şubat ayında yayımlanacak. Temelkuran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'How to Lose a Country' (Bir Ülke Nasıl Kaybedilir) isimli kitabının ilk olarak İngilizce ve ardından birkaç farklı dilde yayımlanacağını duyurdu.

Kitabı basacak olan İngiliz yayınevi 4th Estate Books, Temelkuran'ın kitabını "Çok kabul gören siyasal düşünürlerin birinden acil harekete geçme çağırısı" olarak tanımladı. Yayınevi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kitaptan "Artık akılcı insanlar kendini 'burada olamaz' diye teselli edemez. Oluyor, ve yakında çok geç olabilir" cümlesini de aktardı.

Temelkuran'ın kitabının kapağında ''How to Lose a Country" başlığını yanı sıra "Artan popülizmin 7 uyarı işareti" alt başlığı yer alıyor.