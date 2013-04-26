Bir tutam imparator saçı 13 bin Euro

Dağılan Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun son hükümranı Franz Joseph'in bir tutam saçı Avusturya'daki açık artırmada 13.720 Euro'ya satıldı.

Franz Joseph Avrupa'da en uzun süre hüküm süren hükümranlardan biri olarak 1848-1916 yılları arasında tahtta kalmış, yeğeninin Saraybosna'da öldürülmesinden sonra I. Dünya Savaşı'nı başlatan taraf olarak görülmüştü.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde, 1916 yılında ölen Ferdinand'ın saçı için açılış fiyatı 450 Euro olarak belirlenmişti. Saç, puro kutusu ve mendil gibi malzemeler Ferdinand'ın uşağı Eugen Ketterl'a verilmiş, Ketterl'ın ailesi tarafından muhafaza edilmişti.

Fransız imparator Napoleon Bonaparte'ın saçları 2010 yılında Yeni Zelanda'da yapılan bir açık artırmada yaklaşık 10.500 Euro tutarında bir fiyata satılmıştı.