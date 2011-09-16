-Bir Türk sineması klasiği: Altın Koza ADANA (A.A) - 16.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Sinema Kulübü öncülüğünde ilki 1969 yılında ''Altın Koza Film Şenliği'' adı altında gerçekleştirilen ''Altın Koza Uluslararası Film Festivali''nin bu yıl 18'incisi sanatseverlerle bulaşacak. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, birincisi 1969 yılında Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde başlatılan ''Altın Koza Film Şenliği'' Türk Film Arşivinin de katkılarını aldı. Adana halkı tarafından ilk yılından itibaren sahiplenilen festival, Türk sineması için önemli etkinlikler arasına girmeyi başardı. İlk Altın Koza ödülünü ise Metin Erksan ''Kuyu'' filmi ile En İyi Yönetmen ve En İyi Film dallarında evine götürürken, Fatma Girik, ''Ezo Gelin'' ile En İyi Kadın Oyuncu, Yılmaz Güney ise ''Seyyit Han'' ile En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine sahip olan ilk Altın Koza'lı sanatçılar oldu. 1969 yılında, film dalında ''Ezo Gelin'' ikinci, ''Seyyit Han'' üçüncü olmuş, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü ''Kuyu'' filmiyle Aliye Rona'ya, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ''Kuyu'' filmiyle Hayati Hamzaoğlu'na, En İyi Senaryo Yazarı ödülü ''Menekşe Gözler'' filmiyle Safa Önal'a, En İyi Müzik ödülü ''Seyyit Han'' filmiyle Nedim Otyam'a, En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü ''Seyyit Han'' filmiyle Gani Turanlı'ya, En İyi Stüdyo ödülü ise ''Kuyu'' filmiyle Lale Filme verildi. 1970'de en iyi film Yılmaz Güney'in yönettiği ''Umut'' filmi seçilirken, en iyi yönetmen ödülünü ''Linç'' filmi ile Bilge Olgaç, en iyi kadın oyuncu ödülünü ''Boş Beşik'' filmi ile Fatma Girik, en iyi erkek oyuncu ödülünü ''Umut'' filmi ile Yılmaz Güney aldı. 1971 yılında 3. kez düzenlenen Altın Koza'ya ise Türk sinemasının ''Çirkin Kral'' lakaplı oyuncusu Yılmaz Güney damgasını vurdu. Güney, ''Ağıt'' filmi ile en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini, Fatma Girik ise ''Acı'' filmi ile en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1972'deki Altın Koza'yı Yılmaz Duru ''Karadoğan'' filmi ile en iyi film ve en iyi yönetmen dalında alırken, en iyi kadın oyuncu ödülünü ''Zehra'' filmi ile Hülya Koçyiğit, en iyi erkek oyuncu ödülünü de ''Yaralı Kurt'' filmi ile Cüneyt Arkın aldı. 1973'deki Altın Koza'da en iyi film ödülünü Ömer Lütfi Akad'ın ''Gelin'' filmi, en iyi yönetmen ödülünü ''Canım Kardeşim'' filmi ile Ertem Eğilmez, en iyi kadın oyuncu ödülünü ''Mahpus'' filmi ile Türkan Şoray, en iyi erkek oyuncu ödülünü ''Utanç filmi'' ile Kadir İnanır aldı. Türk sinemasının önemli ödülleri arasına giren ve o tarihe kadar 5 kez halk ile sanatçıları kucaklaştıran Altın Koza'ya, 1973'de ekonomik imkansızlıklar nedeniyle 18 yıllık sürecek ara verildi. Verilen uzun araya rağmen Adanalılar festivallerinin, tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup gitmesine izin vermedi. Adana Belediyesi, 18 yıl aradan sonra Adanalılar ile sanat dünyasından gelen ''Altın Koza yeniden canlansın'' talebini cevapsız bırakmayarak, 1992 yılında festivali, Türk sinema dünyasına yeniden kazandırdı.