“Bir transeksüele sorulmaması gereken sorular"

Online video alanında çalışan 321 Media’nın “Soramazsın” video serisinin üçüncüsü trans kadın oyuncu Seyhan Arman’ı ağırladı. “Transeksüel” başlıklı videoda Arman, Su Sonia Herring’in kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Programda Arman’a sorulan ilk soru “Dönme doğru bir kelime mi?” oldu. Arman soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Ben Seyhan’ım. Karşı tarafın beni kadın, erkek, transseksüel, tıro, travesti, dönme ne olarak gördüğü önemli değil. Benim nasıl gördüğüm önemli, ben Seyhan’ım. Bu adlandırmaları da sizden dolayı yapmak zorundayım. Yani ben transseksüelim derken böyle adlandırıldığı için böyle söylüyorum. Yoksa bu saatten sonra çok önemli değil. Fakat bunun mücadelesini veren bir aktivist olduğum için, ‘dönme’ kelimesiyle de mücadele edebilirim, ‘dönme’ aşağılamak için kullanılan bir kelime. Mesela, ‘ibne’ kelimesi de hakaret olarak kullanılıyor. Aktivistler son beş yıldır ‘Velev ki ibneyim’ diyorlar. Hakaret söz konusu olduğunda, bu her şey için böyle, birisi sana ‘ibne’ dediğinde ‘evet, ibneyim’ diye cevap verilirse, başka ne diyebilir? Bu kelimeler benim için artık önemli değil. Belki belli bir yol kat ettiğim için olabilir. Başkaları için incitici olabilecek kelimeler bunlar. Kendi gençlik dönemimden hatırlıyorum, eşcinsellikle ilgili dalga geçildiğinde bozulurdum içten içe.”

Videoda, Herring’in “LGBTİ bireylerin hak mücadelesi ile ilgili gelinen noktada ne düşünüyorsun, hareketin önündeki engeller neler” sorusunu Arman “hak verilmez alınır” diyerek yanıtladı ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Doğru bir yerden bakarsa, ne söylediğimle ilgilenirse ne olduğumdan ziyade, çok da zor bir şey söylemiyorum ki… Söylediğim bütün şeyler ‘bana bunu soramazsın’ derken senin için de bir mücadele veriyorum aslında. Mücadeleye devam."