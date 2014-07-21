Bir tıkla Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı çıkın

Mersin Akkuyu'ya nükleer santral yapılmasına 'hayır' demek için Greenpeace'in sayfasında düzenlenen kampanya için son 3 gün kaldı.

change.org'da düzenlenen nükleer kampanyalarına şu ana kadar 250 bin kişi katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED raporu 24 Temmuz'da değerlendirmeye alınacak. Toplantı tarihine kadar 250 bin imza daha gerekiyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu başlıca eksikler şöyle:

Herhangi bir kaza durumunda sorumluluğun kimde olacağı net değil.

Reaktör daha önce denenmemiş.

Güvenlik şartları ile ilgili bilgiler sınırlı.

Acil durum planı sadece 5 km çapını kapsıyor.

Japonya Fukuşima’dan alınan dersler entegre edilmemiş.

Atıklar ile ilgili olan bölüm gizliliğini koruyor.

Buraya tıklayarak tüm sevdiklerinin geleceğinden nükleeri silmek için harekete geçebilirsin.

Akkuyu'ya santral kuracak şirket sabıkalı

Akkuyu’ya nükleer santral kurmaya çalışan şirket Rosatom. Bu şirket, Çernobil nükleer felaketinin baş aktörü. Şirketin hazırlattığı ÇED raporunda, nükleer kaza halinde ortaya çıkacak zararın sorumlusunun kim olacağı sorusuna cevap yok. Üstelik raporun tek eksiği bu değil. Değerlendirmeye göre, raporda sorumluluk konusundan nükleer atıklara ve güvenlik konusuna kadar pek çok alanda eksiklikler var.

Ankara’daki Çevresel Etki Değerlendirme toplantısına, İstanbul ve Mersin’den gidiyoruz. Bu 3 kentten birindeysen, katılmak için buraya tıklaman yeterli.