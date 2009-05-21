Bir terörist teslim oldu, bir terörist yakalandı

Tunceli'de 1 teröristin teslim olduğu, Adana'da 1 teröristin yakalandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, önceki gün, bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişinin de Adana'nın Yüreğir ilçesinde yakalandığı ifade edildi.



Güvenlik güçleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak içerisinde 4 patlayıcı madde düzeneği, 4 fünye, 2 gece görüş dürbünü ve 105 kilogram gıda maddesi ile muhtelif yaşam malzemesi buldu.

