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Yaşam

Bir terörist teslim oldu, bir terörist yakalandı

21 Mayıs 2009 12:41

Tunceli'de 1 teröristin teslim olduğu, Adana'da 1 teröristin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, önceki gün, bölücü terör örgütünden kaçan 1 teröristin Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 1 kişinin de Adana'nın Yüreğir ilçesinde yakalandığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak içerisinde 4 patlayıcı madde düzeneği, 4 fünye, 2 gece görüş dürbünü ve 105 kilogram gıda maddesi ile muhtelif yaşam malzemesi buldu.

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