Bir sigara grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT Grubu'na 2 liralık zam geldiğini duyurdu.

Aybaş, TT Grubu'na gelen zammın ardından güncel fiyat listesini paylaştı. Buna göre TT grubunda en ucuz sigara 20 lira, en pahalı sigara 27 lira oldu.

Aybaş, Coca-Cola ürünlerine de 10 Mayıs'tan sonra zam beklendiğini açıkladı. Aybaş, Twitter paylaşımında "Bu arada 2,5 litre Cola 20 lira 1 litre cola 12,5 Lira olacak bilgisi geliyor 10 Mayıs sonrası" ifadelerini kullandı.

Dün, Philip Morris, BAT ve JT çatısı altındaki ürünlerde de 2 liralık fiyat artışı olduğu duyurulmuştu.