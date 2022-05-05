Sigaraya yine zam geldi

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.

Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL. En pahalı sigara ise 40 TL oldu.

Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Görünürde zammı özel sektör yapar ama katkısı en çok Hazineye olur

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigaraya gelen zammın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara firmalarının yapacağı her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu, tütündeki vergileme rejimi nedeniyle hemen vergiye dönüşür. Geri kalanı firma hanesine yazılır. Yani görünürde zammı özel sektör yapar ama katkısı en çok Hazineye olur" dedi.