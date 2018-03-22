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Bir şehit haberi de Bitlis'ten geldi

“El yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu Uzm.J.IV Kad.Çvş Şükrü Çakar şehit olmuş, J.Muh.Asb.Kd.Bçvş Mehmet Türkmen hafif şekilde yaralanmıştır"

22 Mart 2018 21:24

Bitlis kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında, yol üzerinde bulunan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehit olan askerin Uzman Jandarma Çavuş Şükrü Çakar olduğu açıklanırken, Jandarma Başçavuş Mehmet Türkmen’in de hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hizan yolu üzerinde bulunan Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında, yakınlara tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Olay yerine sevk edilen helikopterle bölgeden alınan yaralı asker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Valilik'ten açıklama

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirilirken; Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 

"Bitlis ili, Sehi Ormanları Bölgesi’nde icra edilmekte olan operasyon kapsamında 22 Mart 2018 günü, saat 14.20 sıralarında Çüyüktepe Mevkii’nde BTÖ mensuplarınca araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu Uzm.J.IV Kad.Çvş Şükrü Çakar şehit olmuş, J.Muh.Asb.Kd.Bçvş Mehmet Türkmen hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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