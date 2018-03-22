Afrin'de şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu

Zeytin Dalı Harekâtı'nın sürdüğü Afrin'de devam eden mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu.

Şehit olan askerilerin Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan, Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral olduğu açıklandı.

"Ne mutlu ki bana şehit babası oldum"

Piyade Sözleşmeli Er Hasan Kadir Demiral'ın (23) vefat haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Antakya ilçesindeki Aksaray Mahallesi'nde oturan babası Mustafa Sami Demiral'e verildi.

Baba Mustafa Sami Demiral, "Ne mutlu bana ki şehit babası oldum. Alın yazısı buymuş. Vatan sağolsun, mevlam böyle uygun görmüş" dedi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Kardeşi Taner Demiral'ın da İstanbul'da vatani görevini yaptığı öğrenilen şehit Hasan Kadir Demiral'ın yarın Hatay'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Uzman Jandarma Er, Gökhan Güllü Tokat'lıydı

Afin'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Uzman Jandarma Er, Gökhan Güllü'nün vefat haberi memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'ne ulaştı.

Güllü'nün Tokat'ın Turhal ilçesi Celal Mahallesinde oturan ailesine vefat haberini İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Geniş sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Muhittin Talha Çalışkan, ailenin en büyük çocuğuydu

22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın v vefat haberi, Antalya'nın Kepez ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Haber, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan ev hanımı anne Melek Çalışan'a Kepez Kaymamamı Hamdullah Suphi Özgödek ve askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin kız kardeşi Rümeysa ve erkek kardeşi Baha ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Çalışkan'ın ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu ve bir ay önce ailesini ziyarete geldiği bildirildi.

Haberin duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş başsağlığı için şehidin evine akın etti. Çalışkan'ın evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Muhittin Talha Çalışkan'ın, 1,5 yıllık sözleşmeli er olduğu öğrenilirken, vatani göreve gitmeden önce evinin bahçe duvarına, adının baş harfleriyle '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.



Şehit Çalışkan'ın, sosyal medyadaki hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur' yazdığı görüldü.



Antalya'ya, gece saatlerinde getirilmesi beklenen şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın cenazesi, yarın memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın amcasının oğlu olduğu belirtildi.

Çalışkan'ın cenazesinin Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)