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Başbakan Yıldırım: Temizlik sırasında EYP infilak etti, 3 asker şehit oldu

Patlamada yaralanan askerlerin tedavisi Hatay'da sürdürülüyor

22 Mart 2018 18:56

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'de devam eden mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin şehit olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58. gününde, (18 Mart) YPG'nin kontrolünden çıkan Afrin kent merkezinde, sabah saatlerinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında daha önce tuzaklanan patlayıcı infilak etti. 

Başbakan Yıldırım, patlamada, faaliyete katılan askerlerden 3'ünün şehit olduğunu söyledi. Başbakan yaralı askerlerin tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü de ifade etti.

 

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