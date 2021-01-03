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Koronavirüs

Bir sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Oğuzhan Özkan

03 Ocak 2021 08:25

Kayseri'de, Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan Oğuzhan Özkan (44), Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Oğuzhan Özkan, yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle 1 ay önce Koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Özkan, evinde karantinaya alındı. Evde ilaç tedavisi gören Özkan, yaklaşık 20 gün önce durumu ağırlaşınca çalıştığı hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Özkan bugün yaşamını yitirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Sağlık ordumuzun bir neferi, kardeşimiz, personelimiz sağlık memuru Oğuzhan Özkan'ın vefatı bizleri derinden üzdü" paylaşımını yaptı. (DHA)

 

 

 

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