'Bir sabah uyandım ve karımı tanıyamadım'

Adam Gonzales bir sabah uyandığında 5 yıldır beraber olduğu eşi Raquel'i tanıyamadı. Raquel ile evlendiğini hatırlayamıyordu. Ancak Raquel onu tekrar kazanmanın yollarını aramaya başladı.

2016'da bir Eylül sabahı, erken saatlerde Raquel pijamalarıyla oturma odasına gitti. Kocası ona şaşkınlıkla bakıyor, onunla bir yabancıymış gibi konuşuyordu. Kim olduğunu bilmiyor gibiydi.

"Ona sordum: Nerede olduğunu biliyor musun? Hangi yıldayız biliyor musun? Benim adım ne biliyor musun? Ve tüm sorulara hayır dedi" diyor Raquel. "Ona soru sordukça daha da kahroluyordu" diye ekliyor.

Raquel ona orasının evleri olduğunu, onun eşi olduğunu ve üç çocukları olduğunu anlatınca Adam ağlamaya başladı. "Bana kimliğimi getir. Telefonum ve kimliğim nerede?" diye sordu Adam. Raquel eşine giyinmesini onu hemen hastaneye götüreceğini söyledi. Beyninde bir şeylerin ters gittiğinden endişeleniyordu.

Adam gardırobun kapısını açınca "Takım elbiselerim nerede?" diye sordu. Raquel ona takım elbise giymediğini onun spor hocası olduğunu anlattı. Adam tereddüt içinde giyindi ve tanımadığı bir kadınla hastaneye gitti.

Eski kız arkadaşı kabloyla boğup ölüme terk etti

Raquel, Adam'a yumuşak davranması gerektiğini biliyordu. Adam'ın hafızası, daha önce de bir kadının onu öldürmeye çalışmasından sonra iflas etmişti.

Bundan 5 yıl önce Adam 35 yaşındayken telekom devi AT&T'nin şube müdürü olarak çalışıyordu ve Teksas Lubbock'ta sadık bir kilise lideriydi. İlk evliliği bittikten sonra yeni ilişkisi de bir felaketle sona erdi. Kız arkadaşı ona kötü muamele ediyordu ve sonunda onu bir elektrik kablosuyla nefessiz kalana kadar boğdu. Adam'ın öldüğünü sanarak garajda bırakıp gitti.

Hastane yolunda Adam'ın kalbi üç kez durdu. Her seferinde hayata döndürüldü. Adam 4 ay komada kaldı. "Uyandığımda kim olduğumu bilmiyordum. Evlendiğimi, boşandığımı ve iki çocuğum olduğunu bilmiyordum" diyor Adam.

Bir yıl hastanede kalarak yeniden konuşmayı ve yürümeyi öğrendi. Fakat geçmiş hayatının anıları hiç dönmedi. Aylar geçtikten sonra Adam yeniden oğlu ve kızıyla tanıştırıldı. Onları ilk defa gördüğünde hüzünlendi. "Bir baba biyolojik çocuklarını nasıl unutabilir?" diyor.

Sıfırdan başlamaya karar verdi

Sonunda evine döndüğünde hatırlamadığı bir sürü fotoğrafı, kazandığı ödülleri gördü. Geçmişi artık onu terk etmişti. "Bu Adam denen adamın kim olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ona uyum sağlayabilir miydim?"

Yeniden eski yaşam tarzına sahip olamayacağını düşünerek işine geri dönmedi. "Hangi üniversiteye ya da okula bile gittiğimi hatırlamıyordum. Orada olduğum açıktı ama nasıl oraya vardığımı hayal edemiyordum".

Kenti terk etmeye ve sıfırdan başlamaya karar verdi. Çocuklarıyla Arizona Phoenix'e taşındı ve kişisel spor hocası oldu. 2012'de bu şehirde yaşarken internet üzerinden Raquel ile tanıştı. Raquel 30 yaşında, küçük bir kızı olan, pazarlama müdürü olarak çalışan bir kadındı.

Phoenix'te küçük bir bar-restorantta buluşmaya karar verdiler. Raquel restoranta geldi ancak bir saat geçtiği halde Adam gelmemişti. Bir saatin sonunda Adam başka bir restoranttan onu aradı. "Özür diledi ve çok mütevaziydi. Ben de herkes hata yapar dedim" diyor Raquel.

Adam daha sonra restoranta üstünde deri bir ceket ve mavi jeanle girdi. "Çok yakışıklı, çok havalıydı" diyor Raquel. Adam ise "Gözlerimi ondan alamadım. Çok tatlı bir gülüşü ve harika gamzeleri vardı" diyor. Birbirlerine tutuldular ve görüşmeye başladılar.

"Sizi tanımayan ve sevmeyeceğini bildiğiniz birini sevmek çok zor"

Birkaç ay çıktıktan sonra çocuklarıyla birlikte aynı eve taşındılar. Haziran 2015'te Phoenix'in biraz dışındaki küçük bir kilisede evlendiler. Ancak beraberliklerinin 5 yılı o Eylül sabahında tamamen silindi.

Adam hastaneyde testlere girer çıkarken tanıdığı ve çok güvendiği kişiyi, annesini aradı. Annesi Raquel ile aşık olduklarını ve evlendiklerini söyledi. Adam ile Raquel hastanede yeniden birbirlerini tanımaya ve çıkmaya başladı. Kafeteryada sandviç yerken ya da kuytu köşelerde buluşarak sohbet ettiler.

"Bana cep telefonundaki fotoğrafları gösteriyordu" diyor Adam. Raquel ise Adam'ın ona evlilik cüzdanını göstermesini istediğini söylüyor. Ancak işler her zaman olumlu gitmiyordu. Bir noktada Adam ayrılmaları gerektiğini savundu hatta eşine "Seni cazip bulmuyorum, beni heyecanlandırmıyorsun" dedi. Bunu duyan Raquel dua etmeye başladı. "Sizi tanımayan ve sevmeyeceğini bildiğiniz birini sevmek çok zor" diyor.

Ancak Raquel engelleri aşmaya kararlıydı. Adam hastaneden geldikten sonra Raquel yaptığı yemeklerle kocasının gönlünü kazanmaya çalıştı. Adam Raquel'in ne kadar iyi bir anne olduğunu ve çocuklarının nasıl iyi anlaştığını gördü. Raquel ise Adam'ın temel kişilik özelliklerinin değişmemesinden mutluydu.

"Hastaneydeyken Adam bana dönüp "Eğer sen benim karımsan öpüşebiliriz" derdi. Bu evlendiğim kişiydi. Adam her zaman flörtözdü ve bu devam ediyordu. Kendime evlendiğin adam bu, sadece hangi yılda olduğumuzu bilmiyor diyordum".

"Hayatınızda bir şeyler oluyorsa aynı kandan kişilere sarılırsınız"

Çocuklar da hayatlarındaki bu ani değişiklikle başa çıkmanın yollarını buldular. 2016'da Adam ikinci kez hafızasını kaybettiğinde Abby 12, Lulu 15 ve Elijah 17 yaşındaydı.

"Birbirlerine arka çıktılar, daha sevecen oldular. Bazen ergenlik çağında kızkardeşinizden hoşlanmazsınız ama hayatınızda bir şeyler oluyorsa aynı kandan kişilere sarılırsınız".

Kızlar babalarının iyileşmesine yardımcı olmak için Adam'ın onlara öğrettiği jimnastik figürlerini gösterdiler. Adam "Sanırım spor salonunda onlarla bayağı zaman geçirdim" diyor.

"Seni nasıl unutabilirim? Sen benim Raquelimsin"

Sonra, birdenbire 2016'da bir Aralık günü, hafıza kaybından 3 ay sonra Adam bir sabah uyandı ve Raquel ile aynı sevecen tonda konuşmaya başladı. 3 yıl önce yaşanan bir olay için özür diledi.

Raquel Adam'a baktı ve onun kim olduğunu bilip bilmediğini sordu. Adam "Seni nasıl unutabilirim? Sen benim Raquelimsin" dedi. Raquel ise "Tatlım sana anlatacak çok şey var" dedi. Ancak ailenin geçimini tek başına sağlayan Raquel'in işe gitmesi gerekiyordu. Adam'dan kızları okula götürmesini istedi.

Adam kızlarının hazır olup olmadığını görmeye gidince hatırladığından çok daha büyük olduklarını gördü ve hangi okula gittiklerinden haberi yoktu.

Kızlardan okul adreslerini aldıktan sonra Adam, Lulu'dan kaybolmamak için ev adresini istedi. Adam artık pek çok anıyı hatırlıyor. Ancak Raquel ile evlilik töreni gibi önemli olayların anısının bulunduğu 3 yıl kayıp.

Ayrıca 2013 yılında ailesini Disneyland'a götürdüğü tatili de anımsamıyor. "Her zaman Disneyland'a gitmek istemiştim ama çok yoğun çalışıyordum. Tatili hiç hatırlamıyorum".

"Evliliğimizde daha önce olmayan bir tatlılık var artık"

Raquel bellek kaybının tekrarlanması olasılığına karşı ailenin önemli günlerini dikkatle kayıtlara geçiriyor. Raquel çift olarak yaşadıklarını tekrarlamaya hazır ancak bunun olup olmayacağını kimse bilmiyor. Doktorlar Adam'ı her türlü teste soktukları halde ikinci bellek kaybının nedenini bulamadı.

Gonzales çifti gelecekten umutlu. Çocuklarının ikisi üniversite için evi terk ettiğinden beri ikinci balayı planları yapıyorlar. Kilisede pastör olarak çalışmaya başlayan Adam "Tanrı'ya kendimi adamayı ve en büyük zorlukları aşmaya inanmayı öğrendim" diyor.

Raquel "Evliliğimizde daha önce olmayan bir tatlılık var artık. Bütün hayatım değişti. Bu çok güzel bir felaketti" diyor.