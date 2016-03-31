Bir porsiyon kebap 4 bin lira!

Londra’nın Canary Wharf semtinde kebap restoranı işleten Türk kebapçı Önder Şahan dünyanın en pahalı şiş kebabını satıyor. Şahan’ın pişirdiği şiş kebaptan bir porsiyon yemek için kebapseverler tam 925 sterlin, yani yaklaşık 4 bin lira ödüyor.

Londra’nın en ünlü kebapçılarından biri olan ve kent genelinde toplam 15 kebap restoranı olan Önder Şahan, şiş kebabı için ödenen 4 bin TL’nin hiç de fazla olmadığını belirterek, “Daha iyisini yapana 1000 sterlin veririm” diyor.

Şahan kebabında en iyi eti, en iyi sebzeleri ve 25 yıllık bir sirke kullandığını söylüyor. Şahan'ın kebabında kullandığı Terre Bormane marka sirkenin 10 cl olan şişesi 785 lira. Kebap yapımında kullandığı La Vallee des Baux marka zeytin yağı ise 163 lira.

Şahan kebaplarında dünyanın en pahalı etlerinden biri olarak bilinen Japon Wagyu sığırının etini ve yine pahalı bir mantar olan kuzugöbeği mantarını kullanıyor.