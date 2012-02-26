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Yaşam

Bir piramidin maliyeti 5 milyar dolar

ABD merkezli lifeslittlemysteries.com adlı blog, günümüzde Mısır’daki gibi bir piramit inşa etmenin mümkün olup olmadığını araştırdı.

26 Şubat 2012 07:10

T24- ABD merkezli lifeslittlemysteries.com adlı blog, günümüzde Mısır’daki gibi bir piramit inşa etmenin mümkün olup olmadığını araştırdı

Milliyet'in haberine göre, bloga konuşan Fransız mimar Jean-Pierre Houdin modern piramidi inşa etmek için doğru yöntemi bulduğunu söyledi. Houdin’e göre modern piramidin inşası yapının içinden dışına doğru yükselen sarmal bir rampanın kullanılmasıyla mümkün olacak.

Mimarın teorisine göre piramit Mısır’da da bu şekilde inşa edildi. Önce piramidin 3’te 2’si dışarıya kurulan bir rampayla tamamlandı. Daha sonra piramidin içine giren işçiler diğer son kısmı içeriye kurdukları sarmal rampayla bitirdi. İşçiler piramidin son kısmı için de dışarıya kurdukları rampanın malzemelerini kullandı.

Houdin ayrıca modern piramidin bu şekilde inşasının 5 milyar doları bulacağını, 1500 ila 2000 işçi ile 5 yılda tamamlanacağını söylüyor. 146.5 metre boyundaki Keops piramidinin taban genişliği 230 metre. Keops piramidi 20 yılda inşa edilmişti.

 

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