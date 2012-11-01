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Yaşar Kemal: Bir nesli yok edecekler

Kemal: 'Çözümü mümkünken, ölümler engellenmezse vebali iktidarın, muhalefetin, medyanın ve hepimizin olacaktır' dedi

01 Kasım 2012 18:26

Ruken Tuncel

 

Taksim Hıll Otel'de bir araya gelen aydınlar ve sanatçılar açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmadan hükümete adım atma çağrısında bulundular. Basın toplantısında konuşan yazar Yaşar Kemal, daha önce yaşanan açlık grevlerini hatırlatarak, "Bugün açlık grevleri tutanların oğulları, babaları da bu mücadelede taraf olacak, bir nesli yok edecekler" dedi.

Yaşar Kemal toplantıda şunları söyledi:  

"Daha önce de açlık grevleri ve ölüm oruçlarıyla karşılaştık. O zamanlarda da çok uğraştık. O çocuklar çok zulüm görmüşlerdi bir kısmı yaşıyor bir kısmı da öldü. Daha önceki açlık grevlerinde tüm yetkililer ve hükümet sorumluydu. Bu sefer de sorumlular. Bugün açlık grevleri tutanların oğulları, babaları da bu mücadelede taraf olacak, bir nesli yok edecekler. Bir insanın açlıktan ölümünü izlemek acıların en büyüğüdür. Bu, insalığa hiç bir zaman yakışmaz. Bugün insanların ölüm pahasına talep ettikleri demokrasiler de, insan haklarının içindedir. Çözümü mümkünken, ölümler engellenmezse vebali iktidarın, muhalefetin, medyanın ve hepimizin olacaktır.Barış, bu ülkede herkesin özlemi ve hakkıdır" diyen Kemal, barışın önünün açılması gerektiğini vurguladı.

 

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