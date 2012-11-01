CHP'li Ağbaba: Açlık grevindekilere tuz, su, şeker bile verilmiyor

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

CHP’nin Cezaevi Komisyonu üyesi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanlığı’nın açlık grevini giren tutuklu ve hükümlülerin en temel ihtiyaçlarını kendi ceplerinden karşıladıklarını söyledi.

Ağbaba, Adalet Bakanlığı’nın Bolu ve Kandıra cezaevlerinde iaşe bedellerini kestiğini bu nedenle açlık grevindekilerin su, tuz, şeker gibi ihtiyaçlarını ceplerinden karşıladıklarına dikkat çekti.

Ağbaba, “Kantinden parayla su, şeker, tuz alıyorlar” dedi. “Bu kesinti tüm cezaevlerinde açlık grevine girenler için mi uygulanıyor” sorusuna Ağbaba, “Her cezaevinde ayrı uygulama var. Daha önce incelediğimiz cezaevlerinde açlık grevindekiler böyle bir şikayette bulunmadı. Bolu ve Kandıra’da karşılaştık” yanıtı verdi.

Ağbaba, “Eylemcilerin, açlık grevine başlamadan önce Adalet Bakanlığı’na ve Başbakanlığa dilekçe vererek iaşe bedellerinin kendilerine limon, şeker ve su olarak verilmesine yönelik talepleri reddedilmiş” dedi.

Ortalama kilo kaybı 10 kilo

31 Ekim 2012 günü CHP Komisyonu Kandıra 1 No’lu F Tipi, Kandıra 2 No’lu F Tipi ve Bolu F Tipi cezaevleri ziyaret etti. 8’i Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde, 10’u Kandıra 2 No’lu Cezaevinde ve 10’u da Bolu F Tipi Cezaevinde olmak üzere açlık grevi eylemini sürdüren toplam 28 kişi ile görüşüldü.

Bolu F Tipi Cezaevinde açlık grevini 50 gündür 10, 17 gündür sürdüren ise 9 kişi var.

Kandıra 1 No’lu F tipi Cezaevinde 50. günde 11, 17. Günde ise 4 kişi ve Kandıra 2 No’lu Cezaevinde 9 kişi 50. günde, 5 kişi ise 17. Günde açlık grevi eylemini sürdürüyor.

Görüşme yapılan 28 kişiden 11’i tutuklu, 17 ise hükümlü. 20 ila 47 yaş arasında bulunan 28 kişinin yaş ortalaması 33. En fazla kilo kaybı 18 kilogram, en az kilo kaybı 6 kilogram ve ortalama kilo kaybı 10 kilogram.

Cezaevlerinde açlık grevini sürdürenlerin sayısı 658. CHP’nin Bolu F Tipi Cezaevinde görüştüğü mahkumların durumları şöyle:

12 Eylül’den beri açlık grevinde

Sakıp Hazman: 12 Eylül 2012 tarihinden itibaren açlık grevinde olduğunu belirtti. 83 kilodan, 70 kiloya düştü. Açlık grevine başladıktan sonra ortak alan kullanımından men cezası alan Hazman, tuz, limon, şeker, su ve ihtiyaç duyduklarında ise B1vitamini aldığını söyledi.

Abdullah Oral: 73 kilodan 64 kiloya düştü. Boğaz iltihabı ve halsizlik hissi yaşıyor. Akan kanın durmasını istedi.

Ali Şek: 12 Eylül 2012 tarihinden açlık grevinde. Mide bulantısı, halsizlik, göz çevresinde morarma ve tansiyon sorunları yaşadığını söyledi.

Ahmet Akkurt: 65 kilodan 59 kiloya düştü. Açlık grevinde olanların en fazla 30 günlerinin kaldığını ve seslerinin artık duyulmasını isteyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Muzaffer Akengin: 75 kilodan 59 kiloya düştü. Artık midesinin sıvı kabul etmediğini söyledi. Başbakanın “açlık grevi yoktur” sözüne tepki olarak artık doktora çıkmayacaklarını söyledi.

Maruf Türkan: 12 Eylül 2012 tarihinden itibaren açlık grevi eylemini sürdürüyor.

Ali Adıman: 18 yıldan beri hapishanede. 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 87 kilodan 77 kiloya düştüğünü belirtti.

Aydın Şaka: 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladığını ve bu süre içerisinde 70 kilodan 60 kiloya düştü.

Hasan Ateşçi: 18 yıldan beri hapishanede. 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine girdi 90 kilodan 75 kiloya düştü.

Mustafa Avcı: 13 yıldan beri hapishanede. 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 76 kilodan 65 kiloya düştü. Uyuşma, ishal gibi sağlık sorunları yaşadığını belirtti. .

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Görüşülen Kişiler:

Yasin Yılmaz: 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 68 kilodan 59 kiloya düştü. Uyuşma, çarpıntı ve halsizlik gibi sorunlar yaşandığını söyledi.

Abdullah Rüzgar: 18 yıldan beri hapishanede. 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 72 kilodan 61 kiloya düştü. Ses-ışığa karşı aşırı duyarlılık ve göz kararması gibi sorunlar yaşadığını söyledi.

Nazım Doğan: 1,5 yıldan beri tutuklu. Eklem ağrısı, baş dönmesi gibi sorunlar yaşıyor.

Erol Şen: 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 63 kilodan 52 kiloya düştü.

Suphi Yalçınkaya: 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 68 kilodan 59 kiloya düştü. Yürümekte ve sıvı alımında zorlanıyor.

Emrah Kaplan: 12 Eylül 2012 tarihinde açlık grevine başladı. 75 kilodan 62 kiloya düştü. Halsizlik, konuşmakta zorlanma, mide bulantısı ve sıvı almakta zorlanma gibi sorunlar yaşıyor.