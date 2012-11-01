İnsan Hakları İnceleme Komisyonu açlık grevindekilerle görüşecek

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bugün(1 Kasım 2012) Bolu’da, açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret edecek.

Başbakan'ın Almanya ziyaretinde 'şov amaçlı' dediği açlık grevleri kritik döneme girerken, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Cezaevleri Alt Komisyonu’nun tutuklu ile hükümlülerin neden açlık grevinde olduklarını ve cezaevi şartlarını soracak.

Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün, görüşmeler sonrası bir açıklama yapması öngürülürken, Üstün konuyla ilgili son açıklamasında, "Ölüm orucu yapmıyorlar, intihar ettiriyorlar" demişti.