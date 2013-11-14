Bir nesli ağlatan efsane film 'Hayalet' dizi oluyor

90’ların efsane sinema filmi ‘Hayalet’ (Ghost) TV dizisi oluyor. İki Oscar ödüllü 1990 yapımı film Patrick Swayze’nin canlandırdığı Sam ile Demi Moore’un canlandırdığı Molly’nin aşkını konu alıyor. Bir kavga sırasında öldürülen Sam hayalet olarak dünyada kalarak sevgilisi Molly’i kötülüklerden koruyor.

Filmin dizi versiyonunu Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner kaleme alacak. Dizinin yapımcılığını üstlenen Paramount Television adına Amy Powell “Bu klasikleşmiş filmi yeniden yeni yeteneklerle birlikte canlandıracağımız için büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. Jerry Zucker’in yönettiği ‘Hayalet’ dünya çapında 500 milyon dolardan fazla gişe hasılatı yapmıştı. Filmin öyküsü 2011’de de bir müzikale konu olmuştu.