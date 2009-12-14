Bir milyonluk 'Karpuzlu Natürmort'

T24 - 'Özel Koleksiyonlar Müzayedesi'nde, Türk resminin büyük ustalarından Süleyman Seyyid'in 'Karpuzlu Natürmort' tablosu 1 milyon 300 bin liraya alıcı buldu.





Portakal Sanat ve Kültür Evi tarafından düzenlenen 'Özel Koleksiyonlar Müzayedesi'nin ilk bölümünde, Fethi Naci'nin anısına, 'Dayanışma Müzayedesi' yapıldı. 51 eserden oluşan müzayedede, Orhan Peker'e ait 'Fethi Naci Portresi' 7 bin liraya alıcı buldu.



Müzayedenin ikinci bölümünde ise Türk resminin kurucusu ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in ailesine ait 'Naile Hanım ve kızı Leyla Hanımın portreleri', 'Camiden Çıkanlar', 'Harap Kapı', 'İstanbul Özlemi' adlı tablolar ile Süleyman Seyyid'in 'Karpuzlu Natürmort', Hoca Ali Rıza'nın 'Sapanca', Halil Paşa'nın 'Bostancı Sahilinde Oyun Oynayan Çocuklar' ve 'Bostancı Sahilinde Aile ve Haliç' tabloları, Mahmud Cuda'nın 'Selimiye Cami Önünde Kırkpınar' tablosu, ünlü hattat Aziz Rufai'nin ailesine ait Kur'an-ı Kerim, Cüz ve kıt'alardan oluşan hat koleksiyonu, Şevket Dağ'ın 'Ayasofya Son Cemaat Yeri' adlı tablosu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın koleksiyonu'ndan Nedim Günsür'ün eserlerinin de aralarında bulunduğu 153 eser satışa sunuldu.



Ayrıca müzayedede, Türk hat sanatının ustalarından Fehmi Efendi'nin, 'Hilye-i Şerif' şaheseri ve Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet'in eserleriyle modern ve çağdaş Türk resminin ünlü ressamlarından Fikret Mualla, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Abidin Dino, Nuri İyem ve Burhan Doğançay'ın da eserleri de yer aldı.





Süleyman Seyyid'in, 'Karpuzlu Natürmort' tablosu, müzayedeye telefonla katılan ve ismi açıklanmayan bir kişi tarafından 1 milyon 300 bin liraya satın alınırken, Osman Hamdi Bey'in eşi 'Naime Hanımın Portresi' 500 bin, 'Camiden Çıkanlar' tablosu' 375 bin, 'Harap Kapı' tablosu 280 bin liraya alıcı buldu.



