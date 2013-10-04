Bir Milyon Kimin yarışmasının sunucusu Pelin Çift oldu

Ekim ayında başlayıp 31 Aralık gecesi sona erecek ve yarışmacılardan birisine mutlaka 1.000.000.TL büyük ödülü kazandıracak bilgi yarışması “Bir Milyon Kimin” sunucusu Habertürk’ün sevilen yüzü Pelin Çift oldu.

Bir bilgi yarışmasında ilk kez soruların ve cevapların baştan dağıtıldığı programın elemeleri Eylül başından bu yana 7 farklı şehirde yapıldı.

Kendisine, bilgisine güvenen ve 10.000 Soru-Cevap kitapçığına çalışan on binlerce kişi, şehir elemelerinde programın jüri üyeleri Okan Bayülgen, Bülent Özveren ve Gülben Ergen’in sorduğu 10 Soruya 10 Doğru cevap verebilmek için soğuk terler döktü.

19 finalist seçiliyor

Ekim ayı ortasında yayına başlayıp 2014’ün ilk milyonerinin belirleneceği yarışmanın finalistleri 3 Ekim günü yapılacak Yarı Final elemeleri sonucunda belli olacak.

Şehir elemelerinde “Bir Milyon Kimin” jürisinin sorduğu 10 Soruya 10 Doğru cevap veren yüzlerce yarı finalist, yine 10.000 Soru-Cevap kitapçığından seçilmiş 100 Soru ile yarı finallerde birbirlerine karşı yarışacaklar.

En fazla doğru cevabı, en hızlı sürede cevaplayan 19 kişi, Ekim ortasında yayına başlayacak programın finalisti olacaklar.

Bu 19 kişiden birisi ise, 31 Aralık gecesi, Türk televizyon tarihinde bir bilgi yarışmasında verilecek olan En Büyük Ödül 1.000.000.TL’yi mutlaka kazanacak.

Programın 13 hafta sürecek final yayınlarını Pelin Çift sunacak

İngiltere, Fransa, Belçika gibi bir çok ülkede yayınlanan “Bir Milyon Kimin” bilgi yarışmasının sunucusu, Habertürk’ün sevilen ismi Pelin Çift olacak. Galatasaray Üniversitesi Radyo-TV Gazeteciliği bölümünde Yüksek Lisans sahibi Pelin Çift, bir çok haber kanalında sunuculuk yaptı. Halen Habertürk TV’de Gündem ve Öteki Gündem programının sunuculuğunu sürdürmekte.

Programın Show TV’de yayınlanmaya devam eden eleme bölümlerinin sunuculuğunu yapan ve Endemol’ün 14 yıldır 64 ülkede yayınlanan programı “Var Mısın Yok Musun”un sevilen yarışmacısı Hakan Hatipoğlu da programda Pelin Çift’e eşlik edecek...