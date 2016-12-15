Bir milyar Yahoo kullanıcısının hesap bilgileri çalındı

Üç yıl önce Yahoo'nun eşi benzeri görülmemiş bir veri hırsızlığının hedefi olduğu ortaya çıktı. Kurum çarşamba günü, 2013'ün ağustos ayında bir milyardan fazla kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığını açıkladı. Bu boyutta bir veri hırsızlığı bugüne kadar yaşanmamıştı.

Açıklamaya göre, kullanıcıların isimleri, e-mail adresleri, telefon numaraları, doğum bilgileri, şifreleri, güvenlik soruları ve yanıtları çalındı. Yahoo sistemlerinde banka hesabı ya da kredi kartı bilgilerininse kayıtlı olmadığı belirtildi. Eylemin arkasında kimin olduğuysa henüz belli değil.

Yahoo'nun varsayımına göre, 2013'te gerçekleşen hacker saldırısının 2014'tekiyle bir bağı bulunmuyor. 2014'te gerçekleşen dijital saldırıda, en az 500 milyon Yahoo kullanıcısının hesapları çalınmıştı. Eylül'de açığa çıkan olay, Verizon'un Yahoo'yu 4.8 milyar dolara satın alacağına dair anlaşmayı tehlikeye sokmuştu. Telekomünikasyon şirketi Verizon'un yönetimi, satın alıma dair nihai kararlarını vermeden önce öncelikle olayın etkilerini araştırmak istediklerini açıklamıştı.

Yahoo, son gelişmelerin Verizon satışını tehlikeye sokmadığına emin bir tavır takındı. Yapılan açıklamaya göre Yahoo, olayla ilgili sürdürülen soruşturma sürecinde Verizon ile sürekli iletişim halinde oldu.

Trump zirvesine Yahoo davet edilmemişti

Şifreleme uzmanı Bruce Schneier, Yahoo'nun "işi eline yüzüne bulaştırdığını" söyledi. Schneier, "Güvenlik konusunu yeterince ciddiye almadıkları şimdi açıkça ortaya çıkıyor" dedi.

Bu son skandalın, yıllardır düşüş yaşayan Yahoo'yu bulunduğu yerden daha da aşağıya taşıyabileceği konuşuluyor. 2012'de Yahoo'nun başına geçen Marissa Mayer, Google ve Facebook gibi rakipler karşısında önemini kaybetmiş şirketini yeniden başarıya taşımayı başaramamıştı.

Olay kamuya açıklanmadan yalnızca birkaç saat önce, Silikon Vadisi'nden çeşitli firmaların temsilcileri ve ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla New York'ta gerçekleşen zirveye Yahoo davet edilmemişti.