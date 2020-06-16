Bir Koronavirüs aşısı adayı daha insanlar üzerinde test aşamasına geçti

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Imperial College Londra'daki bilim insanları bu hafta olası yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için insanlar üzerinde test sürecine başlayacak. Bu hafta 300 kişiye test yapılacak.

The Guardian'da yer alan habere göre aşı testi 17-70 yaş arası sağlıklı kişilere yapılacak. 300 kişiye gelecek günler içinde iki doz aşı yapacak. Eğer 300 kişide etkili sonuç alınırsa test 6 bin kişiye taşınacak.

Imperial College'deki bilim insanları aşıyı Covid-19'un zayıflaştırılmış bir formundan değil yeni tip Koronavirüs'ün genetik materyalinden sentez yaparak geliştiriyor. Aşı testlerini yürütenlerden biri olan Profesör Robin Shattock, erken aşama koruyucu aşıların insanın Covid-19'a yakalanmasını engellemeyeceğini söyledi. Shattock, "Bu koruma enfeksiyona karşı mı, hastalığa karşı mı, ağır hastalığa karşı mı?" dedi.

Imperial College'in araştırmasına Britanya hükûmeti 41 milyon pound yatırım yaptı. Britanya'da hükûmet destekli bir başka aşı çalışması da Oxford Üniversitesi'ndan uzmanlarla şu an ikinci faza geçti.