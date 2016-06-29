Bir katliam sonrası yine Adli Tıp Kurumu önünde bekleyiş...

36 kişinin yaşamını yitirdiği, 147 kişinin de yaralandığı Atatürk Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, cenazelerini almak için Adli Tıp önünde bekliyor.
Yaralananlar İstanbul’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin ailelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor.
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazelerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. 27 kişinin kimlik tespiti tamamlandı. Hayatını kaybedenlerden 18'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.
Bazı cenaze yakınları ise sinir krizi geçirdi.Tedbir amaçlı Adli Tıp Kurumu önünde sağlık ekipleri bekletiliyor.