T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir katliam sonrası yine Adli Tıp Kurumu önünde bekleyiş...

Bazı cenaze yakınları sinir krizi geçirdi

29 Haziran 2016 14:16

36 kişinin yaşamını yitirdiği, 147 kişinin de yaralandığı Atatürk Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, cenazelerini almak için Adli Tıp önünde bekliyor.

Yaralananlar İstanbul’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin ailelerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürüyor.  

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazelerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. 27 kişinin kimlik tespiti tamamlandı. Hayatını kaybedenlerden 18'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Bazı cenaze yakınları ise sinir krizi geçirdi.Tedbir amaçlı Adli Tıp Kurumu önünde sağlık ekipleri bekletiliyor.

 

ETİKETLER

Adli Tıp Kurumubekleyiş sürüyorhavalimanı katliamıcenazeler

İlgili Haberler

1 yılda 17 bombalı saldırı; 298 kişi öldü, bine yakın insan yaralandı!

Saldırılar, Diyarbakır, Ankara, Bursa, Mardin, İstanbul ve Şanlıurfa'da gerçekleşti

Atatürk Havalimanı saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Canlı bombaların keşif yapıp yapmadığının da araştırıldığı soruşturmada, geçmişe yönelik kamera kayıtlarına da bakılacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24