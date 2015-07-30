'Bir kadın olarak sus' diyen Arınç'a 'özür dile' çağrısı

Bülent Arınç’ın Meclis kürsüsünden kendisine tepki gösteren milletvekili Nursel Aydoğan’a "Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus" diye bağırması tepki çekti. Bülent Arınç’ın özür dilemesini talebiyle change.org’da da kampanya başlatıldı. Kampanyanın çağrı metninde “Kadınlar olarak susmuyoruz. Bülent Arınç’tan korkmuyoruz, Bülent Arınç’a itaat etmiyoruz! Bülent Arınç’ın cinsiyetçi dünyasını kabul etmeyen tüm kadın ve erkekleri imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Kampanyanın çağrı metni şöyle:

Bülent Arınç, Meclis olağanüstü toplantısında 2. kez kürsüye geldiğinde milletvekili Nursel Aydoğan’ın tepkisine "Hanımefendi sus. Bir kadın olarak sus" cevabını verdi.

Bülent Arınç’ın bu cinsiyetçi davranışını kadınlar olarak asla kabul etmiyoruz. Hiçbir birey başka bir bireyden cinsiyeti nedeniyle susmasını isteyemez.

Bu sebeple, kadınlar olarak susmuyoruz. Bülent Arınç’tan korkmuyoruz, Bülent Arınç’a itaat etmiyoruz!

Bülent Arınç’ın cinsiyetçi dünyasını kabul etmeyen tüm kadın ve erkekleri imza kampanyasına katılmaya davet ediyoruz.

Çağrımıza ortak olmak için bir imza vererek siz de Bülent Arınç'ın özür dilemesini talep edin.

#BirKadınOlarakSusmayacağız etiketiyle sosyal medyada paylaşarak sesimizin daha yüksek çıkmasına destek olabilirsiniz.

Kampanyaya destek vermek için tıklayınız...