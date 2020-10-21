Bir kadın ile köpeğin 'farklı' hikâyesi; Rüçhan Çalışkur’a Delhi'de 'En İyi Oyuncu Ödülü'

Bir kadının köpek ile kurduğu olağanüstü bağını anlatan ‘Tor’ filminin oyuncusu Rüçhan Çalışkur Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali’nin En İyi Oyuncusu seçildi. Yönetmen Ragıp Türk imzası taşıyan kısa film, bir köpek ve kadının kurduğu ilişkiye farklı bir gözle bakıyor.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rüçhan Çalışkur başrolünde yer aldığı ‘Tor’ ile 9. Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali’nde En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü. Senarist ve yönetmen Ragıp Türk’ün imzası taşıyan, Tolga Kaan Karasoy yapımcılığındaki film, Ayşe (Rüçhan Çalışkur) ve Tor’un ilişkisini farklı bir gözle seyirciye aktarıyor.

Torunuyla birlikte yaşayan Ayşe’nin zengin bir ailenin bekçi köpeği Tor’a bakıcılık yaparak geçimini sağladığı filmde, Tor’un hastalanması üzerine Ayşe onu iyileştirmek için elinden gelenin fazlasını yapmaya çabalıyor. Yeri geliyor Tor’u evine alıyor yeri geliyor, kendi beslediği tavuğu kesip Tor’a yediriyor.

Seyirciye insan, hayvan ve doğanın bütünlüklü ilişkisini farklı bir dille anlatan Tor’a Akbank Sanat’ın Youtube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.