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Bir kadın daha boşandığı eşi tarafından öldürüldü!

Eski eşini bıçaklayarak öldüren Mustafa Taşkıran olaydan hemen sonra intihar etti

15 Ocak 2016 00:05

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, kendisinden boşanan eski eşi 31 yaşındaki Nafiye Kirişçiler'in izini sürüp evini bulan 43 yaşındaki Mustafa Taşkıran, konuşmak için gittiği evde kadını boğazından bıçaklayarak öldürdü. .

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, olay, bugün Torbalı'nın Alpkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Taşkıran ve Nafiye Kirişçiler, 9 yıl önce Antalya'da evlendi. Çift, şiddetli geçimsizlik yüzünden bir yıl sonra boşandı. İşlediği bir suç yüzünden cezaevine giren Taşkıran, bir süre sonra tahliye oldu. Eski eşini aramaya başlayan Taşkıran, Kirişçiler'in izini Torbalı'da buldu.

Eve giden eski koca Taşkıran, çıkan tartışmada Kirişçiler'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evin balkonuna çıkan Taşkıran, bıçakla önce kendine zarar verip ardından aşağı atladı. Zemine çakılan Taşkıran, ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşkıran'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Taşkıran, yolda yaşamını yitirdi. Polis evde inceleme yaptı. Ölenlerin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu marguna kaldırıldı.

 

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