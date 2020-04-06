Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye iştiraklerinden Ağaç AŞ'de çalışan Süleyman İleri'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Daha önce de İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta çalışan bir kişi yaşamını yitirmişti.