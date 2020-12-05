Bir HES, 3 maden işletmesi, bir taş ocağı faaliyet gösteriyor, şimdi de maden ocağı kurulacak: Nurhak Dağı yok oluyor!

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine alüminyum ve demir madeni ocağı kurulmak isteniyor. Yılın 8 ayı hayvancılık yapan yurttaşların 150 yıllık çadırlarının dibine yapılmak istenilen maden ocağı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararı verdi.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 1 hidroelektrik santral, 3 maden işletmesi ve 1 taşocağı faaliyet gösteriyor. Şimdilerde ise Mehmet Karagüllü tarafından beş köyün ortasına maden ocağı kurulmak isteniyor.

"Nurhak, bu kadar maden ocağını kaldıramaz"

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; maden sahası olan Pınarbaşı ilçesi ile Barış mahallelerinin ormandan ve meralardan oluştuğuna dikkat çeken Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan şöyle konuştu: "Nurhak, bu kadar maden ocağını, HES’leri kaldıramaz, yok olur gider. Mevzuata karşı hileler ve yanlış bilgilendirmelerle ‘ÇED gerekli değildir’ kararı ve ruhsat alındı. Proje sahibi, aynı bölgede aynı proje kapsamında farklı ruhsat numaraları ile ayrı ayrı ÇED süreçleri işleterek bütüncül çevresel etki değerlendirilmesi yapılmasını engellemektedir.



Bu durum, ÇED yönetmeliğinin 25. maddesinde yer alan, tek ÇED süreci işletme zorunluluğunu ihlal etmektedir. Zira, entegre bir proje için birden fazla ÇED süreci işletilmiştir. İnsanların aklıyla alay eden bu durumun inandırıcılığını halkımızın ve yetkililerin takdirine bırakıyoruz."

"Endemik bitkiler ve Türk semenderi yok olacak"

Bölgedeki tüm ormanların kesileceğini belirten Bozan, "Meraların, tarım arazilerinin ve bölgenin en önemli geçim kaynağını olan hayvansal üretim yok olacak. Bu alan içerisinde son yıllarda keşfedilen endemik bir bitki türü olan ters laleler ve nesli tükenmekte olan Türk semenderinin de yaşam alanı yok olacaktır" dedi.