Bir hekim daha hayatını kaybetti; Aydın Tabip Odası Başkanı Covid-19'a yenik düştü

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü yakalandığı Covid-19'a yenik düştü.

Esat Ülkü'nün, Aydın'dan yaklaşık 2 hafta önce sevk edildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşirken, kısa süre sonra da yaşamını yitirdi.



9 bine yakın insanın öldüğü Koranavirüs salgınında bir hekim daha hayatını kaybetti.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, ekim ayı başında Koronavirüs'e yakalandı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Esat Ülkü, daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Yaklaşık 2 hafta burada tedavi gören Ülkü, önce böbreklerini kaybetti. Daha sonra diyalize de girmeye başlayan Ülkü, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Esat Ülkü'nün kardeşi ve eniştesinin de Covid-19 tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Ülkü'nün cenazesi 14 Ekim Çarşamba günü memleketi Nazilli'de toprağa verilecek.