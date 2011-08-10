-BİR HAFTALIK BEBEK TUVALETE BIRAKILDI HATAY (A.A) - 10.08.2011 - Antakya'nın Harbiye Beldesinde bulunan bir türbenin tuvaletinde bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek bulundu. Alınan bilgiye göre, Harbiye Beldesi Halisli Mahallesi 118. Sokak içerisinde bulunan Şeyh İbrahim Keddis Türbesi'nin tuvaletinde bir bebeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, beze sarılı halde, henüz 1 haftalık olduğu tahmin edilen bebek buldu. 112 Acil Servis Ambulansı ekiplerince Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği bildirildi. Yetkililer, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin arandığını, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.