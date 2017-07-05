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Bilim / Teknoloji

Bir hacker saatte ortalama 41 dolar kazanıyor

ABD'li bir güvenlik yazılımı şirketine göre, bilgisayar korsanları 2010 yılından bu yana 100 milyar dolar gelir elde etti

05 Temmuz 2017 16:24

İnternet hem hayatın değişmez bir parçası hem de iyi korunmazsak, kişisel bilgilerimizin çalınması için büyük bir tehdit. Bilgisayar korsanları, çaldıkları bilgiler ile haksız bir şekilde yüklü servet elde ediyor.

ABD'li bir güvenlik yazılımı şirketine göre, bilgisayar korsanları 2010 yılından bu yana 100 milyar dolar gelir elde etti. 

  • NTV'nin haberinde, istatistiklere göre bir hacker, saatte ortalama 41 dolar kazanıyor. 

     

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    Şahsi bilgiler içinde en değerli olanı kişilerin sağlık geçmişleri. Bilgisayar korsanları bu verileri şantaj yapmak veya sigorta şirketlerine satmak için kullanıyor. 

     

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    Bir kişiye ait sağlık bilgilerinden kazanılan para bin dolara kadar çıkabiliyor. kredi kartı bilgisi ortalama 22 dolar, sürücü ehliyeti 20 dolar, dijital müzik dinleme platformu şifreleri ise 2 dolar 80 sent kazandırıyor. 

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    Bir e-posta adresinden elde edilen kazanç ise 2 dolar 30 centle sınırlı.

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    Şifrelerin çalınmasında en çok kullanılan yöntem tuzak içeren e-postalar. İnternet kullanıcılarının, kimden geldiğinden emin olmadığı e-postaları açmamaları gerekiyor. 

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    Güçlü şifreler belirlemek kişisel bilgilerin çalınma olasılığını yüzde 80 azaltırken, aynı şifreyi birden fazla yerde kullanmamak da ek güvenlik sağlıyor. 

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