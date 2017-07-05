Bir hacker saatte ortalama 41 dolar kazanıyor

İnternet hem hayatın değişmez bir parçası hem de iyi korunmazsak, kişisel bilgilerimizin çalınması için büyük bir tehdit. Bilgisayar korsanları, çaldıkları bilgiler ile haksız bir şekilde yüklü servet elde ediyor.

ABD'li bir güvenlik yazılımı şirketine göre, bilgisayar korsanları 2010 yılından bu yana 100 milyar dolar gelir elde etti.