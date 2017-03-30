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Ekonomi

Bir günde dünyanın en zengin ikinci insanı oldu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates hâlâ dünyanın en zengin insanı

30 Mart 2017 14:47

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos iki milyarder rakibini geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Amazon hisselerinde yaşanan 18,32 dolarlık yükselişle servetine bir günde 1,5 milyar dolar katan Bezos'un net değeri, bir günde hem Amancio Ortega hem de Warren Buffett'ın net değerini geçti.

Ortadoğu'nun e-ticaret devi souq.com'u satın alan Amazon'un hisseleri dün hızla yükselmişti.

BusinessHT'nin, Bloomberg News'den referans verdiği habere göre, yükselişle birlikte Bezos'un şu an net değeri 75,6 milyar dolara ulaştı. Böylece ünlü yatırımcı Buffett'ın değerini 700 milyon, Inditex'in sahibi ve Avrupa'nın en zengin insanı Ortega'nın değerini ise 1,3 milyar dolar aştı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 86 milyar dolarla hâlâ dünyanın en zengin insanı.

Amazon'un kurucusunun serveti yıl başından bu yana 10,2 milyar dolar yükseldi. 

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