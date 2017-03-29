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Bilim / Teknoloji

Amazon, dünya devini satın aldı

Ortadoğu’nun en büyük e-ticaret girişimlerinden biri olan Souq.com artık resmen Amazon‘un

29 Mart 2017 02:22

2015’te 1 milyar dolar değerlemeyle yatırım alan ancak bu yükselişini devam ettiremeyen Souq.com’un bir süredir çıkış yapmak istediği biliniyordu. Amazon’un Souq.com almak için anlaştığına dair haberler çıkmıştı ancak son olarak emlak devi Emaar’ın da Souq.com’a talip olduğu ortaya çıkmıştı. Dün bu haberin duyulmasının ardından Amazon bugün resmi açıklamayı yaptı ve Souq.com’u satın aldığını duyurdu.

Resmi açıklamada Souq.com ile küresel büyümesini sürdürdüğünü söyleyen Amazon, Kıdemli Başkan Yardımcısı Russ Grandinetti’nin ağzından Souq.com ile Amazon.com’un aynı DNA’yı paylaştığını söylüyor. Her iki şirketin de tüketicilerden, icatlardan ve uzun vadeli hedeflerden güç aldığını paylaşıyor. Grandinetti, hem Amazon teknolojisini ve küresel kaynaklarını Souq.com için kullanacaklarını hem de Souq.com’dan yeni şeyler öğreneceklerini de ekliyor.

Souq’un kurucu ortağı ve CEO’su Ronaldo Mouchawar da Amaon ile bir çok ilkede birleştiklerini dile getiriyor ve Souq.com’un bölgedeki büyümesini sürdüreceğini ifade ediyor. Souq’un Amazon sayesinde sevkiyat kapasitesini oldukça genişleteceğini ve Amazon’un performans takip taktiklerini kullanacaklarının sinyallerini veriyor.

Önceki duyumlarda Amazon için 650 milyon dolar, Emaar içinse 850 milyon dolar değerinde bir tekliften bahsediliyordu ancak yapılan resmi açıklamada bu konuda bir bilgi verilmiyor. Sadece anlaşmanın bu yıl içinde tamamlanacağı paylaşılıyor.

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