BirGün yazarı: Geçinemiyoruz forumu düzenleyen öğrencilerin bursları kesildi, karar tebliğ edilmeyerek itiraz hakları engelleniyor

BirGün yazarı Timur Soykan bugünkü yazısında 14 Aralık 2021’de Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki orta kantinde “Geçinemiyoruz” başlığıyla forum düzenlemek isteyen öğrencilerin yaşadıklarını aktardı.

Formu düzenlemek isteyen 20 öğrencinin polis ve okulun özel güvenlik görevlileri tarafından, sürüklenerek gözaltına alındığını yazan Soykan, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen öğrencilerin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Mülkiye Marşı’nı okumakla suçlandığını aktardı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan öğrencilerden 12’sinin mart ayı geldiğini Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ve kredisinin kesildiğini öğrendiğini yazan Soykan şöyle devam etti:

“Sadece bir öğrenciye Kredi Yurtlar Kurumu’nun tebligatı geldi: ‘… almakta olduğunuz öğrenim krediniz Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına istinaden yapılan inceleme neticesinde Kredi Yönetmeliği’nin 11-h maddesine istinaden kesilmiştir…’ Diğer öğrenciler KYK’yi aradıklarında kredi-burslarının kesildiğini öğrendi. Yani… ‘Geçinemiyoruz’ dedikleri için öğrencileri aç bıraktı devlet. Bu da yetmedi. Bu hukuksuz uygulama daha önce mahkemelerden döndüğü için öğrencilerin çoğuna kredi ve burslarının kesildiği tebliğ edilmeyerek itiraz hakları engelleniyor ve aç kalacakları aylar uzatılıyor.”

2018’den beri, öğrencilerin burs, kredileri kesilerek cezalandırıldığını ifade eden Soykan, “Defalarca mahkemeler, kesinleşmiş yargı kararı olmadan öğrencilerin cezalandırılamayacağına hükmetti. Ama yurt olmadığı için ‘Barınamıyoruz’ eylemi yapan çok sayıda üniversitelinin de kredi ve bursları kesilmişti. Şimdi sadece ‘Geçinemiyoruz’ ve ‘Barınamıyoruz’ forumları düzenledikleri için onlarca öğrenci çok zor durumda.”

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