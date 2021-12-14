Ankara Üniversitesi'ndeki 'ekonomik kriz' forumuna polis müdahalesi; çok sayıda öğrenci gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Mülkiye Dayanışması tarafından düzenlenmek istenen ‘ekonomik kriz’ konulu forum ikinci kez polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Polisin yaklaşık 30 öğrenciyi ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından oluşturulan Mülkiye Dayanışması’nın geçen hafta düzenlemek istediği forumuna, ülkücü olduğu öne sürülen bir grup saldırmış, polisin kampüse girip biber gazı sıkması sonrasında forum gerçekleştirilememişti.

Öğrenciler tarafından bugün “Sefalete mahkûm değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz” sloganı ve “Yoksullaşmaya ve ekonomik krize karşı forumda buluşalım” çağrısıyla yapılmak istenen forum tekrar özel güvenlik ve sivil polisler tarafından engellenmek istendi. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kantininde buluşan öğrenciler, polis tarafından okulun içerisinde gözaltına alındı. Yaklaşık 30 öğrencinin ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı öne sürüldü.

Gözaltılardan sonra açıklama yapan bir öğrenci, “650 Türk lirasıyla geçinmemiz bekleniliyor. Yapamıyoruz, geçinemiyoruz ve tek yapmak istediğimiz bunu dile getirmek. Meclis’te bütçe görüşmeleri varken biz buradayız. Yokmuş gibi davranmayın. Üniversiteliler, öğrenciler var. ‘Geçinemiyoruz’ demek için burada buluştuk. Arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı. Evimizin kirasını ödeyebilmek için daha fazla çalışmaya mecburuz. Biz sadece forum yapmak istedik. Biz ne açlığı ne de üniversitelilerin dayakla gözaltına alınmasını kabul ediyoruz” dedi. (ANKA)