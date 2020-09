BirGün yazarı Elif Çongar'dan "Kadınlar futbolda olmamalı" diyen Melih Şendil'e: Çatlasanız da patlasanız da kadınlar futbolun içinde var

BirGün yazarı Elif Çongar, beın Sports yorumcusu Melih Şendil'in kadınlara yönelik, "Kadınlar futbolda olmamalı, başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" sözlerine tepki gösterdi. Kadınların her alanda var olduğunun altını çizen Çongar, "Kadınlar futbolun içinde var. Çatlasanız da var patlasanız da var. Oyuncu olarak var, hakem olarak var, teknik direktör olarak var, spor psikoloğu olarak var, yorumcu olarak var, yazar olarak var, kulüp başkanı olarak var. Var oğlu var. Basketbol da varlar, voleybolda da varlar, buz hokeyinde varlar, kendinizce yakıştırma ve yakıştırmama cüretinde bulunduğunuz her sporda, her meslekte, her alanda varlar." düşüncesini dile getirdi.

Çongar, "Gol atıyorlar, basket atıyorlar, kupa kaldırıyorlar, maç yönetiyorlar, ödül alıyorlar, yazı yazıyorlar, yorum yapıyorlar, program yönetiyorlar, sadece üstün erkek zekâsının çözümleyebildiğini sandığınız dünyanın en basit kuralı olan ofsaytı çözümlüyorlar, takım yönetiyorlar, kulüp yönetiyorlar. Bütün bunları kafanıza sokun. Yok sokmayacaksanız bu lafları edip, geh geh gülüp sonra çıkıp özür dilemeyin, kadınlar her alanda olduğu gibi futboldaki başarılarıyla sokarlar zaten kafanıza." değerlendirmesinde bulundu.

Çongar, "Bir de işin pembe forma kısmı var. Düşmanlığın boyutuna bak. Pembe forma giydirmezmiş. Renkle kavga ediyor. Pembeyi “kadın rengi/kız rengi” olarak görüyor, yakıştıramıyor erkek oyuna. Bunu da fikir diye anlatıyor. Ben Barcelona taraftarıyım Real Madrid’le aram yoktur malum sebeplerle. Varsa Real Madrid’ten bir ahbabı olan rica etse de gökkuşağı desenli forma giyseler bir ara." ifadesini kullandı.