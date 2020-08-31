BirGün yazarı Acarer'den Bakan Selçuk'a: Karma-tek cinsiyetli eğitim anketi kimler tarafından finanse edildi?

BirGün gazetesi yazarı Erk Acarer, öğretmenlere, ‘Karma-Tek cinsiyetli Eğitim Öğretmen Görüşmeleri Ölçeği’ adı altında bir anket yaptırıldığını köşesinde duyurdu. Acarer, "Şimdi ‘pek laik bakanın’ bu ya da benzer araştırmalarla nelerin amaçladığı konusundaki düşünceleri merak konusu. Bu ‘bilimsel araştırmaların’, öğretmen yük olarak görülürken kimler tarafından finanse edildiği ve bunlara nasıl izin verildiği de ayrıca yanıt bekleyen sorular arasında." düşüncesini dile getirdi.

Acarer, "Öğretmenlere, ‘Karma-Tek cinsiyetli Eğitim Öğretmen Görüşmeleri Ölçeği’ adı altında bir anket yaptırıldı. 25 soruluk ankette, öğretmenlerden, ‘Tamamen katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’, ‘Hiç katılmıyorum’ seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi. Araştırmanın öğretmenlerin, tek cinsiyetli ya da karma eğitime dönük görüşlerini belirtmek için yapıldığı ifade edilerek, çalışmanın amacı ve yönteminden şöyle söz edildi: 'Elde edilecek veriler sadece bilimsel amaçlı olup, çalışmanın sonuçları sizin aleyhinize olacak şekilde kullanılmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Acarer yazısında şunları kaydetti:

Öğretmenlerden şu ifadeleri ölçmeleri istendi: ‘Tek cinsiyetli eğitim ortamında yetişen bireylerin ileriki yıllarda mutlu evlilikler yapacağını düşünüyorum’, ‘Karma eğitim, çocukların ahlaki gelişimlerine zarar verir’, ‘Karma eğitim ortamı, flört tarzı arkadaşlık ilişkilerini artırır.’

İfadelerin okul düzeyinde de değerlendirilmesi istenip, öğretmenlerin, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ölçeğinde karma ya da tek cinsiyetli eğitim konusunda fikirleri soruldu. Araştırma, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Yüksel Erdoğdu tarafından yapıldı.

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