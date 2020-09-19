BirGün TV eleştirmeni: Sabah 'Müge Anlı', akşam 'Kırmızı Oda' izleyen birisi de günde 5,5 saat cinayet, şiddet, tecavüz, cinler ile kafa patlatıyor

BirGün gazetesi televizyon eleştirmeni Tuğçe Madayanti Dizici, sabah ATV'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", akşam TV8'de yayımlanan "Kırmızı Oda" isimli diziyi izleyen seyircinin günde 5,5 saat cinayet, şiddet, tecavüz, intihar gibi konulara maruz kaldığını yazdı.

Dizici, "Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı’nı izledikten sonra kabaca bir hesap yaptım. Pazar hariç her gün televizyonda 1 dizi izleyen kişi haftada ortalama 900 dakika (15 saat) yerli dizi izliyor. Yani Netflix’te 1 sezon, Türk dizisinde neredeyse 2 bölüme denk geliyor. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir izleyen kişinin haftada 450 dakikası akıl almaz trajik hikâyelerle geçiyor. Cuma günleri sabah Müge Anlı, akşam Kırmızı Oda izleyen birisi de günde 5,5 saat cinayet, şiddet, tecavüz, intihar, genelev, cinler ile kafa patlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dizici, "Peki, neden üç koldan ve aynı kaynaktan beslenen mutsuzluk dizileri aynı anda televizyonlarda? Bu ülkede milyonlarca kişinin senelerdir sabah 3 saat boyunca Müge Anlı programını neden izlendiğini çok iyi bilen cingöz yapımcılar altın madeni bulduklarını düşünmüş olacaklar ki; seyirci Müge Anlı’yı akşam da izlemeye devam etsin ama biraz format değiştirelim ve bunu Türk dizisi formatında sunalım, demişler. Ülkenin sosyolojik, psikolojik ve ekonomik gerçeklerinin, çöküşünün farkında olan dizi yapımcıları ticari ‘zekâ’larını konuşturmuşlar. Veya onlara bu alanda bir şey yol açmış. Hâlihazırda ülkede milyonlarca kişi işsiz, umutsuz, mutsuz. İnsanlara kendilerinden daha mutsuzunu, daha kadersizini gösterip, kendilerini şanslı hissetmelerini sağlamanın ucuz bir yolu bu. Acun Ilıcalı’nın TV 8’i Kırmızı Oda ve İbrahim Eren’in başında bulunduğu TRT1 Masumlar Apartmanı ile ortak bir planı kurmuş sanki. Ama bu plan ters tepebilir, halkın içinde bulunduğu durumu kullanarak halkı bu kadar hor görmeyin derim." ifadesini kullandı.

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