BirGün'den Erk Acarer açıklaması: Peker’in dile getirdiklerini doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla uyuşmadı

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer ile ilgili açıklama yaptı. Aydın, "Bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini 'bilgi'itelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır. Gazetemizin yazarlarından Erk Acarer ile yollarımızı ayırma kararımızın arkasında olan yegane neden budur. Bu görüşümüzü Erk Acarer’e de ilettik." değerlendirmesini yaptı. Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı gerektirdi. Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son zamanlarda tartışılan iddia ve itiraflarını, kamu yararı doğrultusunda haberleştirerek okurlarımıza sunduk." ifadesini kullandı. Aydın şunları kaydetti: "Ancak bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini “bilgi” nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır. Gazetemizin yazarlarından Erk Acarer ile yollarımızı ayırma kararımızın arkasında olan yegane neden budur. Bu görüşümüzü Erk Acarer’e de ilettik. Konuya ilişkin birbirine yakın değerlendirmeler yapamayınca, bugüne kadarki emekleri için kendisine teşekkür edip vedalaştık.

BirGün, kendi değerleriyle harmanladığı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yolunda yürümeye, haber yapmaya devam edecek. Türkiye’de gazetecilik yapmak için bugüne kadar ödediğimiz bedeller de bunun en açık göstergesidir. Haberciliğin “suç” gibi görülüp yargılanmadığı, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu aydınlık günlere kavuşmak umuduyla…"

Ne olmuştu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "gazetecilik meslek etiğini ihlal ettiğini savunduğu Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını kendi hesabından paylaşmasının gazetecilik faaliyeti değil aracılık olduğu" eleştirisini yöneltmişti.Bildirici'nin ardından T24 yazarı Tuğçe Tatari'nin "Sedat Peker'in karşısında yapılan gazetecilik mi aracılık mı?" yazısıyla da tartışma sosyal medyada gündem olmuştu.

Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" demişti.

Peker ise Acarer'i eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savunmuştu. Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı ek tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle Bildirici'yi etiketleyerek 'özür' dilemişti.

BirGün gazetesi Acarer'le ilişkisini kesmişti.

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