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Yaşam

GSM bayisi 500 TL'ye telefon görüşmelerinin kayıtlarını verdi!

Şikayetçi kişi evliliğinin ve hayatının tehlikede olduğunu söyledi

07 Eylül 2012 20:55

Ankara’daki bir GSM bayisi Z.A.’nın görüşme bilgilerinin detaylarını 500 TL karşılığında kocasına verince ortalık karıştı. Hukukçular, “Özel hayatın gizliliğine aykırı” dedi.

Ankara’dan Şikayet Portalı Şikayetvar.com’a gelen bir şikayet kafaları karıştırdı. Z.A.’nın iddialarına göre; bir GSM operatörü üzerine kayıtlı kullanmakta olduğu telefon hattına ait görüşme detaylarını 500 TL karşılığında kocası ile paylaştı. Evliliğinin ve hayatının tehlikede olduğunu kaydeden şikayetçi “Üçüncü şahıslara bu bilgiler veriliyor mu, eşim üçüncü şahıs değil mi?”dedi.
 
 

'Hayatım tehlikede'

 
 
“Para karşılığı görüşme bilgilerim veriliyor” diyen Z.A. şikayetini, “Kullanmakta olduğum telefon hattım benim üzerime ancak eşim para karşılığı görüşme bilgilerimi alıyor. Bu olay aile içinde ciddi tatsızlıklara sebep oldu. Üçüncü şahıslara bu bilgiler veriliyor mu, eşim üçüncü şahıs değil mi? 500 TL karşılığında görüşme kayıtlarımı alıp önüme koyuyor biraz daha fazla para verirse ses kayıtlarını da alabileceğini söylüyor. Bu işlem Ankara' da bir bayiden yapılıyor ama eşim tabi ki neresi olduğunu söylemiyor. Lütfen bana yardımcı olun bu durum bırakın evliliğimi hayatımı bile tehlikeye düşürüyor.” diyerek hem GSM bayisini şikayet etti hem de yardım istedi.
 
 

Hukukçular “özel hayata aykırı” dedi

 
 
Z.A.’nın iddialarını değerlendiren hukukçular her isteyene eş dahi olsa özel bilgilerin verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle konutsular:
 
“Özel hayatın gizliliği, ticaret hayatının gizliliği kurallarına istinaden, her isteyene kişinin konuşma detayları ve ses kayıtlarının verilmesi mümkün olmamalı. Kişi görüşmeleri aleyhine delil yapabilir. Böylece hukuka aykırı delil elde edilmiş olur.”
 

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