'Sen Güvende Kal' gönüllü mutfağı ihtiyaç sahipleri için yemek pişirecek

Bir grup yemek şefi ve gönüllü tarafından kurulan Sen Güvende Kal, Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen ihtiyaç sahiplerine yemek pişirmek için hazırlıklara başladı.

Şef Umut Karakuş ve Gastronomi yazarı Ebru Erke tarafından kurulan Sen Güvende Kal ekibi, sağlıklı ve iyi malzemeyle pişmiş yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amaçlıyor.

4 haftalık bir süreç için sürdürülebilir bir planlama ile yolculuğuna başlayan Sen Güvende Kal ekibinin yemek menüleri, beslenme uzmanı Dilara Koçak tarafından günlük tüm besin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

İlk yemeklerini Kadıköy Belediyesi’ne ait Fenerbahçe Khalkedon mutfağında yapacak ekibin, belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sen Güvende Kal kimdir?

Sen Güvende Kal, 'Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin' diyerek yola çıktı. Ekip, destek olmak isteyen tüm gönüllü şeflere açık. Ekibin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Umut Karakuş, Ebru Erke, Sinan Büdeyri, Ahmet Can Aras, Ali Ronay, Hazer Amani, Çiğdem Seferoğlu, Mihta Yıldırımtaş, Yaren Çarpar, Maksut Aşkar, İsmet Saz, Aylin Yazıcıoğlu, Bora Bozankaya, Buse Doğrular Dövenci, Ali Dövenci, Burak Zafer, Rafet İnce, Esen Hünal, Fehmi Samancı, Zeynep Tuğçe Koltuk, Aliye Gümüş.

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