Koronavirüs | Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahipleri için 'Halk Kart' uygulaması

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde işsiz kalan, ekonomik durumu kötüleşen vatandaşlar için 'Halk Kart' uygulaması başlattı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Halk Kart' için, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın ön planda olması gerektiği, korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu zorlu günlerde Hatay Halk Kart uygulamamızı hayata geçiriyor, belediyemize yapılan başvurular neticesinde incelemeler sonucu belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz" dedi.

Savaş, dağıtımına başlanan Halk Kart ile gıda, temizlik ve kırtasiye ihtiyaçlarının giderilebileceğini söyledi.