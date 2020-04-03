Bir grup mimardan 'acil korona mekânları' için çağrı

T24 Haber Merkezi



Daha önce çeşitli mesleki dayanışma gruplarında yer almış bir grup mimar, Koronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle, yaşanması muhtemel olan yoğun bakım birimlerinin kapasite eksikliği başta olmak üzere sağlık personelinin geçici konaklama birimi ihtiyaçlarını da göz önüne alarak çeşitli mekân tasarımı ve kent ölçeğinde organizasyon önerilerinin kolektif olarak hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.

Farklı ülkelerde benzer kaygılarla tasarımcıların üretimde bulunduğunu ve bu çabanın parçası olmak istediklerin belirten mimarların açıklamasında, "Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, sağlık personeli için geçici yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla tasarım ve mekansal organizasyon önerileri için bir ağ kuralım istiyoruz" dendi.

Mimarlar nasıl bir çalışma pratiği hedefledikleri konusunda "Sağlık ekiplerinin saha ihtiyaçlarına ve tasarımda dikkat edileceklere dair deneyim ve bilgilerinden yararlanırken diğer meslek gruplarıyla tasarımcıların yan yana gelip (koşullar nedeniyle dijital platformlarda) ekipler oluşturduğu tasarım-uygulama-yer seçim önerileri- organizasyon işleyişini beraber yürütebileceğimiz bir pratik hedefliyoruz. Aynı zamanda ağımızın malzeme ve tedarik için de yine işbirlikleri amacıyla açık kaynak-iletişim görevi görmesini amaçlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Çağrıyı mimarlar için başlattıklarını, ancak desteğe hazır olan herkesi ağın parçası olmaya davet eden çağrı grubu, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile koordineli çalışmak istediklerini ifade etti. "Tasarım ve organizasyonlar için ekipler kuralım; doktorlar, mühendisler, tasarımcılar, şehir plancıları gibi pek çok meslek grubuyla ve üretici firma & ekiplerle gücümüzü ve bilgimizi birleştirelim" çağrısını yapan mimarlara şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

Mail: acilkoronamekanlari@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/acilkoronamekan

Instagram: acilkoronamekanlari