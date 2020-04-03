Bir grup mimardan 'acil korona mekânları' için çağrı

T24 Haber Merkezi
Daha önce çeşitli mesleki dayanışma gruplarında yer almış bir grup mimar, Koronavirus (Covid-19) salgını nedeniyle, yaşanması muhtemel olan yoğun bakım birimlerinin kapasite eksikliği başta olmak üzere sağlık personelinin geçici konaklama birimi ihtiyaçlarını da göz önüne alarak çeşitli mekân tasarımı ve kent ölçeğinde organizasyon önerilerinin kolektif olarak hayata geçirilmesi için çağrı yaptı.
Farklı ülkelerde benzer kaygılarla tasarımcıların üretimde bulunduğunu ve bu çabanın parçası olmak istediklerin belirten mimarların açıklamasında, "Ek yatak kapasiteli hastane destek birimleri, bakım yerleri, karantina alanları, yoğun bakım üniteleri, sahra hastaneleri, sağlık personeli için geçici yaşam alanları oluşturabilmek amacıyla tasarım ve mekansal organizasyon önerileri için bir ağ kuralım istiyoruz" dendi.
Mimarlar nasıl bir çalışma pratiği hedefledikleri konusunda "Sağlık ekiplerinin saha ihtiyaçlarına ve tasarımda dikkat edileceklere dair deneyim ve bilgilerinden yararlanırken diğer meslek gruplarıyla tasarımcıların yan yana gelip (koşullar nedeniyle dijital platformlarda) ekipler oluşturduğu tasarım-uygulama-yer seçim önerileri- organizasyon işleyişini beraber yürütebileceğimiz bir pratik hedefliyoruz. Aynı zamanda ağımızın malzeme ve tedarik için de yine işbirlikleri amacıyla açık kaynak-iletişim görevi görmesini amaçlıyoruz" bilgisini paylaştı.
Çağrıyı mimarlar için başlattıklarını, ancak desteğe hazır olan herkesi ağın parçası olmaya davet eden çağrı grubu, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı ve belediyeler ile koordineli çalışmak istediklerini ifade etti. "Tasarım ve organizasyonlar için ekipler kuralım; doktorlar, mühendisler, tasarımcılar, şehir plancıları gibi pek çok meslek grubuyla ve üretici firma & ekiplerle gücümüzü ve bilgimizi birleştirelim" çağrısını yapan mimarlara şu adreslerden ulaşabilirsiniz:
Mail: acilkoronamekanlari@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/acilkoronamekan
Instagram: acilkoronamekanlari
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Acil Korona Mekanları Ağı kimlerden oluşuyor?
"Daha önce çeşitli mesleki dayanışma gruplarının içinde yer almış bir grup
mimar olarak bu çağrıyı başlattık. Sadece mimarlarla ve dar bir grupla sınırlı kalmayacak
bir tasarım ve iş birliği süreci örmek, ağ yaratmak istiyoruz. Bu kapsamda Acil Korona
Mekânları ekibi olarak; farklı uzmanlıklara sahip meslek gruplarını yan yana getirmeyi, bu
ekiplerle kurumlar arasında iletişim kurmayı, destek olmayı hedefliyoruz."
Acil Korona Mekanları Ağı neler yapılabileceğini şöyle anlattı:
"Tek başına isen ağımıza mail atabilirsin, nasıl katkı koyabileceğin bilgisini paylaşabilirsen (meslek vb.), biz de hali hazırda ekip olmak isteyen diğer gönüllülerle sizi yan yana getirecek ağ görevini görebiliriz.
Tasarımcıysan ekibini toplayabilir, açık kaynak platformumuzdan bilgi almak, sorularını sormak, tasarımını açık kaynak paylaşmak için ağımızı sosyal medya üzerinden takip edebilir, mail ile haberleşebiliriz.
Sağlıkçıysan bize içinden geçtiğimiz salgın günlerinde sahanın ihtiyaçlarını içeren bir mail atabilir, platformumuza katılabilirsin. (Örneğin: acil servis birimleri, yoğun bakım üniteleri, sağlık personeli için geçici barınma birimleri vb öne çıkan ihtiyaçlar, nelere dikkat etmeliyiz gibi konularda destek olmak için)
Malzeme tedarikçisi veya üretici firmaysan önerilerini iletmek ve destek vermek için bize mail atabilirsin. (Bu süreçte ihtiyaç duyulacak malzeme önerileri, maliyet öngörüleri, üretim önerileri vb gibi konularda destek olabilirsin.)"