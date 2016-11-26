Bir gol sayılmadı; Beşiktaş ve Başakşehir 1-1'lerini yedi

Spor Toto Süper Lig'de 9 galibiyet ve 2 beraberlikle 29 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir ile 8 galibiyet ve 3 beraberlikle elde ettiği 27 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Başakşehir, 21. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçse de Beşiktaş, Marcelo'nun 51. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın 88'inci dakikasında ise hakem, Başakşehirli Mahmut'un golünü 'faul' nedeniyle geçerli saymadı.

Zorlu deplasmanda 1-1'lik beraberlikle ayrılan Abdullah Avcı'nın ekibi puanını 38 yaptı ve liderliği bırakmadı. 28 puanlı Beşiktaş ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.

Emre Belözoğlu maçı yarıda bıraktı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı sakatlıklar nedeniyle 2 oyuncu değişikliğini sakatlık nedeniyle yaptı. İlk yarıda Emre Belözoğlu sakatlanarak çıktı yerine Attamah girdi. İkinci yarının başında ise Ferhat Öztorun'un yerine Eren Albayrak oyuna dahil oldu.

Başakşehir %100'lük pozisyonu harcadı

Konuk takım 80. dakikada yakaladığı kontra atakta gole çok yaklaştı. Atılan derin pasta Mossoro' ile karşı karşıya kalan kaleci Fabri yatarak topu çeldi, dönen topta Edin Visca boş kaleye karşı vuruşunda auta yolladı.

Aboubakar'ın yerine Olcay Şahan

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş 83. dakikada golcü Aboubakar'ı kenara aldı. Kamerunlu golcünün yerine Olcay Şahan oyuna girdi. Başakşehir'de üçüncü ve son oyuncu değişikliğinde 87. dakikada Mehmet Batdal çıktı, Mustafa Pektemek oyuna dahil oldu.

"Başakşehir Mike Tyson gibi başladı, pat pat..."

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç sonrası yaptığı değerlendirmede "Fabri ve Volkan Babacan cin gibi. Özellikle Fabri stoper gibi oynuyor. Abdullah Avcı gibi teknik direktörler analizleri doğru yaparlar. Oyun anlamında Beşiktaş'ın oynadığı Adana maçını değil, Benfica maçını da izliyor. Ki stattaydı zaten. Beşiktaş çok hızlı oynamaya çalışan takım ve enteresandır hep geri dönüşleri iyi yaparlar. Şimdi Şenol Güneş hazırlandı, oyuncularını uyardı da hiçbirimizin hesaplamadığı şekilde Başakşehir, Beşiktaş karşısında maça Mike Tyson gibi başladı. Pat pat..." ifadesini kullandı.

Dakika dakika maçın

ikinci yarısında yaşananlar:

90' Visca'nın ortasında Atınç topu karşıladı. Devamında hakem Tolgay'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi.

90' Sol kanada açılan topu Eren kontrol etti. Eren Quaresma'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi.

90' Top yaşanan mücadelede Oğuzhan'ın eline çarptı ve hakem serbest vuruş verdi.

90' Top orta alanda Tolgay'dan taca gitti.

90' İkinci yarının sonuna en az 3 dakika eklendi.

90' Beşiktaş sağ kanattan taç kazandı.

90' Beck'e yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

89' Uzun gönderilen top Cenk'ten sekti kaleci Volkan'da kaldı.

88' Başakşehirli oyuncular bu pozisyonda yoğun itirazda bulundu.

88' Mahmut kaleci karşı karşıya golü attı ancak hakem faul nedeniyle golü geçerli saymadı.

87' Başakşehir'de Mehmet Batdal çıkarken, Mustafa Pektemek oyuna girdi.

87' Oğuzhan'ın ortası savunmadan döndü. Ardından Tolgay vurdu ancak auta çıktı.

86' Quaresma'nın ortasında top bir kez daha kornere gitti.

86' Oğuzhan'ın ortasında top kornere gitti.

85' Atiba sol kanattan yerde ortaladı savunma son anda dokundu. Top yeniden Beşiktaş'ta...

84' Oğuzhan'ın sol kanatta rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem faulü belirledi.

83' Ev sahibi ekipte Aboubakar kenara gelirken oyuna Olcay girdi.

83' Beşiktaş sol kanattan yükleniyor.

83' Beşiktaş sol kanattan korner kazandı.

82' Beşiktaş'ta Adriano yerine Gökhan oyuna dahil oldu.

81' Mossoro savunmanı arkasına sarktı. Fabri son anda topa dokundu. Top boşta Visca'nın önüne açıldı. Visca müsait pozisyonda şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

80' Mossoro, topu kontrol etti. Ceza sahasına doğru hareketlendi ve sert bir şut çekti ancak top kaleci Fabri'de kaldı.

80' Konuk ekip hızlı hücuma çıkıyor.

79' Cenk topu havalandırdı. Savunmanın hatasıyla Aboubakar pozisyon yakaladı ancak Volkan Aboubakar'dan daha hızlı hareket etti ve altıpas üzerine topu kontrol etti.

78' Beşiktaş rakip alanda boşluk arıyor.

77' Quaresma'nın ortasında Marcelo'nun kafası auta çıktı.

77' Quaresma'nın pasında Beck topu ortaladı ve top savunmadan kornere gitti.

77' Mossoro topu ceza sahasına havalandırmak isterken savunmadan seken top Fabri'de kaldı.

76' Cengiz ile konuk ekip sağ kanattan hücuma çıktı.

75' Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip alanda. Tolga Atiba'ya pasını verdi ancak savunma araya girdi.

73' Uğur sağ kanattan koşan Cengiz'e pasını gönderdi ancak top Fabri'de kaldı.

73' Vodafone Arena'da 31 bin 755 seyirci olduğu açıklandı.

72' Eren'in sol kanattan ortasında top Fabri'de kaldı.

71' Quaresma'nın kullandığı kornerde Atınç yükseldi. Top Beşiktaş'ta kaldı. Atak devam ediyor.

70' Quaresma'nın mükemmel şutunu aynı güzellikte Volkan kornere çeldi.

69' Cenk topla rakip ceza sahasına hareketlendi ve yaya yakın noktada yerde kaldı. Hakem faulü belirledi.

68' Visca'nın ortasına Epureanu hareketlendi ancak karar ofsayt...

68' Başakşehir rakip sahanın ortasından serbest vuruş kullanacak.

67' Savunmanın arkasına hareketlenmek isteyen Visca yerde kaldı. Hakem faulü belirledi ve Beck'e sartı kart çıkardı.

60' Quaresma'nın şutunda top barajdan kornere gitti ancak hakem öncesinde ofsayt kararı verdi.

59' Topun başına Quaresma geçti.

59' Attamah'ın eline çarpan top sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi.

57' Sakatlanan Ferhat yerine oyuna Eren girdi.

57' Sakatlanan Ferhat için sağlık görevlileri sahaya girdi.

56' Quaresma pasını Beck'e çıkardı. Beck'in ortasında Aboubakar'dan seken top herkesi aştı. Pozisyonun devamında top auta çıktı.

55' Oğuzhan'dan aldığı topla hareketlenmek isteyen Cenk yerde kaldı ve hakem faulü belirledi.

55' İkinci yarıya ev sahibi Beşiktaş daha iyi başladı.

54' Ceza sahasına havalandırılan topu Fabri aldı.

54' Gelişen Başakşehir atağında Attamah yerde kaldı ve Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı.

53' Quaresma'nın Ferhat'a yaptığı hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

52' Beşiktaş kendi sahasında pas yapıyor.

51' Marcelo'nun golüyle Beşiktaş beraberliği yakaladı.

50' Quaresma topu getirdi. Tolgay'a pasını verdi. Tolga ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak top savunmadan geri döndü. Pozisyonun devamında Beşiktaş korner kazandı.

50' Quaresna sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasındaki Aboubakar'a pasını göndermek istedi ancak top kaleci Volkan'da kaldı.

49' Oğuzhan Attamah'tan kurtulamadı. Ancak Başakşehir de hücuma çıkarken pas hatası yaptı. Top yeniden Beşiktaş'a geçti.

49' Beşiktaş rakip alanda kısa paslarla boşluk arıyor.

48' Marcelo topu uzun gönderdi ancak Epureanu topu karşıladı. Top Başakşehirli oyunculara geçti.

47' Oğuzhan ceza sahasındaki Aboubakar'a topu havalandırdı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

46' Beşiktaş'ta Gökhan İnler çıkarken, oyuna Tolgay Arslan girdi.

46' İkinci yarı başladı.

"Tolgay ve Gökhan Gönül oyuna girmeli"

Devre arasında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kaleci Volkan'ı ilk kez 13. dakikada gördüm. Ama şimdi hani ikinciyi atamazsan sıkıntı yaşarsın ya, maçtan sonra konuşacağız kendi ceza sahalarında beş kişilerdi. Kontratağa beş kişi çıktılar. Ben Şenol Güneş olsam hem Gökhan Gönül'ü hem de Tolgay'ı alırım. Bekir ne yapıyor? Oğuzhan bugün iyi oynuyor, en diri maçlarında biri" diye konuştu.

Dakika dakika maçın

ilk yarısında yaşananlar

45' Hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıyı Medipol Başakşehir 1-0 önde kapattı.

45' Top sol kanattaki Adriano'ya geldi. Adriano'nun ortasında top kornere çıktı.

45' Quaresma sağ çizgide topla buluştu. Pasını Beck'e verdi.

45' İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi.

45' Quaresma'nın ortasını Attamah karşıladı.

45' Mossoro yeniden sahada! Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kullanacak.

44' Mossoro tedavisinin ardından kenara geldi.

43' Mossoro, Atınç ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır faulü belirledi. Mossoro'nun tedavisi için sağlık görevlileri sahaya girdi.

42' Kullanılan korner sonrası savunma topu uzaklaştıramadı ve Beşiktaş bir korner daha kazandı. Bu kornerde de Atınç topa vurdu ve top auta çıktı.

41' Beck'in pasına Quaresma hareketlendi. Quaresma ilk rakibini geçti, ikincisini de geçerken savunma topu son anda kornere gönderdi.

40' Quaresma'nın sağ kanattan ortasında top savunmada kaldı.



39' Sakatlanan Emre yerine Attamah oyuna dahil oldu.

38' Pozisyonun devamında Beşiktaş hızlı hücuma çıktı. Cenk'in ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

37' Visca'nın sol kanattan ortasına Mehmet tam vuracakken ıska geçti. Pozisyonun devamında ceza sahasına gönderilen top Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın sert şutu da savunmadan geri döndü.

36' Pozisyonun devamında top auta çıktı.

35' Emre topu sol kanattaki Cengiz'e gönderdi.

34' Adriano oyunun yönünü değiştirdi. Quaresma'nın sağ kanattan ortasına Cenk yükseldi ve top auta çıktı.

34' Adriano sol kanattaki Cenk'e pasını çıkardı.

33' Atiba pasını Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan ceza sahası çizgisindeki Aboubakar'ı düşündü ancak Aboubakar topu istediği gibi kontrol edemedi ve top kaleci Volkan'a gitti.

32' Emre'nin ceza sahasına ortasına Mehmet vurdu ve top üstten auta çıktı.

31' Başakşehir sol kanattan bir korner kazandı.

29' Sağ kanattan etkili gelen Beşiktaş'ta Oğuzhan topu ceza sahası içerisine ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

28' Atiba Visca'dan topu kazandı. Biraz ilerledikten sonra Atiba ceza sahası dışından şutunu çekti ve top üstten auta gitti.

27' Visca orta sahada topu kazandı. Adriano'dan kurtuldu ve ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Top kaleci Fabri'de kaldı.

26' Quaresma'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı.

26' Cenk pasını Oğuzhan'a çıkardı. Oğuzhan rakibini geçmek isterken top kornere çıktı.

25' Golden sonra Beşiktaş daha fazla topla oynamaya başladı.

24' Başakşehir savunmasında Yalçın topu uzun gönderdi ve top kaleci Fabri'ye kadar gitti.

24' Fabri'nin uzun topunda önce Quaresma sonra Aboubakar topa vurdu ve son olarak top Başakşehirli oyuncularda kaldı.

22' Cengiz Başakşehir formasıyla ligde 3. golüne imza attı.

21' Cengiz Ünder'in golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti

21' Beşiktaş baskı kurdu ancak Başakşehir hızlı hücuma çıkıyor.

20' Beşiktaş sol kanattan hücuma çıktı.

18' Beck'in büyük hatasında topu kazanan Cengiz, kaleci Fabri'den kurtulmak isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda kendini yere attığı için Cengiz'e sarı kart gösterdi.

17' Şu ana kadar daha çok topla oynayan ve gol arayan taraf konuk Başakşehir oldu.

16' Paslı kullanılan korner sonrası Adriano'nun ortasına Atiba dokundu ancak top auta çıktı.

16' Gökhan İnler topu Cenk'e gönderdi ancak savunma araya girdi. Devam eden atakta top kornere çıktı.

15' Serbest vuruşta Emre topu Mehmet Batdal'a gönderdi. Mehmet topu kontrol edemedi ve top auta çıktı.

15' Mossoro'ya orta alanda yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

14' Sol kanatta Cengiz'e uzun bir top gönderildi. Cengiz topu çevirmek istedi ancak top auta çıktı.

13' Emre korneri paslı kullandı. Mossoro topu aldı ancak kontrol edemedi ve top auta çıktı.

12' Savunmanın arkasına atılan topu Mehmet kontrol etti ve Fabri ile karşı karşıya vuruşunu yaptı. Fabri'nin çeldiği top Cengiz'in önüne gitti. Cengiz bu kez kaleyi düşündü ancak Beck topu son anda kornere gönderdi.

11' Visca'nın ceza sahasına havalandırdığı topu savunma karşıladı.

11' Atınç topu Fabri'ye attı, Fabri bu kez topu uzun gönderdi.

10' Fabri geri pası kontrol etmekte zorlandı ve baskı yedi ancak topu takım arkadaşına göndermeyi başardı.

9' Visca'nın sağ kanattan ortasında top diğer taraftan taca gitti.

9' Başakşehir hücumu gelişiyor.

8' Oğuzhan'a orta alanda yapılan hareketi hakem faul olarak değerlendirdi.

7' Kullanılan taç sonrasında top Beşiktaş'a geçti.



6' Korner sonrası Beşiktaş savunması topu taca gönderdi.

6' Uğur'un kullandığı top kafalardan sekti. Boşta kalan topa Mossoro vurdu. Mossoro'nun şutu savunmadan kornere çıktı.

5' Emre sol kanattaki Cengiz'e pasını çıkardı. Cengiz'in ortası herkesi aştı. Başakşehir hücumu sağ kanattan devam ediyor.

4' Başakşehir savunmasının uzun gönderdiği top Fabri'ye kadar gitti.

3' Ev sahibi ekip kendi sahasında kısa paslar yapıyor.

2' Top Beşiktaşlı oyunculara geçti.

2' Sol kanatta Cengiz'in ortasında top Beck'ten taca gitti.

1' Orta sahada Mahmut yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır faulü belirledi.

1' Kritik karşılaşmaya Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu ile başlandı.

İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Gökhan İnler, Oğuzhan, Quaresma, Cenk, Aboubakar

Beşiktaş'ın yedek kulübesi: Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Tolgay, Kerim, Olcay, Ömer

Başakşehir'in ilk 11'i: Volkan, Uğur, Yalçın, Epureanu, Ferhat, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Cengiz, Mehmet Batdal

Başakşehir'in yedek kulübesi: Ufuk, Eren, Bekir, Attamah, Doka, Napoleoni, Mustafa

Şenol Güneş: Skor üstünlüğü istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi yaptığı açıklamada "Umarım güzel maç olur. Herkes bunu bekliyor. İki takım buraya hak ederek geldi. Şartlar ne olsun skor üstünlüğünü istiyoruz" dedi. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Ne zaman baskı yapacağız, ne zaman bekleyeceğiz, detaylı bir şekilde çalıştık. Bir festival havası gibi bir ortam var. Güzel bir müsabaka bizi bekliyor, bunun içinde olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ise, maçla ilgili olarak "Bizim takımda her zaman atmosfer iyidir. Kötü süreç bile olsa, aile olduğu için, kardeşlik olduğu için hep iyi atmosfer var" diye konuştu.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

İki takım arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da başladı. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Rakamlarla Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi

İki takımın Süper Lig'deki 16 karşılaşmasının dokuzu berabere bitti. Beşiktaş dört, Başakşehir üç kez kazandı. Beşiktaş'ın lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaştığı takımlar arasındaki en düşük galibiyet oranı, Başakşehir maçlarında geldi. Ayrıca Beşiktaş'ın Başakşehir maçlarından aldığı ortalama puan da yine en az iki sezon karşılaştığı takımlar arasında yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki ortalamasından daha yüksek. Beşiktaş, evinde Başakşehir'e sekiz lig maçında sadece bir kez yenildi.

Başakşehir'in Beşiktaş'a karşı aldığı üç galibiyette de teknik direktör Abdullah Avcı'ydı. Avcı'nın 12 lig maçındaki Beşiktaş karnesi üç galibiyet, beş beraberlik ve dört mağlubiyet. Beşiktaş ve Başakşehir, ligde halen namağlup durumda olan iki takım. Bundan önce Süper Lig tarihinde yalnızca dört sezonda 11 hafta sonunda birden fazla takım namağlup durumda bulunuyordu (1959-60'ta Beşiktaş ve Galatasaray, 1963-64'te Beşiktaş ve Göztepe, 1985-86'da. Bu dört sezonda da namağlup takımlardan birisi Beşiktaş'tı.

Ligin en golcü takımları

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında ligin iki golcü takımı kozlarını paylaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon 11 karşılaşmada 26 gol atarak ligin en golcü takımı durumunda bulunurken, Beşiktaş ise rakip fileleri 23 kez havalandırarak Fenerbahçe ile en golcü ikinci ekip oldu. Bursaspor gibi kalesinde 7 gol gören Medipol Başakşehir, ligin en iyi savunma yapan iki takımından biri olarak dikkati çekti.

Yaptığı 11 lig mücadelesinde 9 gole engel olamayan Beşiktaş ise 8 gollü Gençlerbirliği'nin ardından en iyi savunma yapan takımlar arasında yer aldı.