Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sezonun iki yenilgisiz takımı Beşiktaş ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 12. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar durumunda liderlik koltuğuna oturacak ve Başakşehir'in bu sezonki yenilmezlik serisine son verecek.



Başakşahir ise maçtan beraberlik ya da galibiyetle ayrılırsa zirvedeki yerini koruyacak.



Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

26 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçı LigTV'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.