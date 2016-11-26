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Spor

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda?

26 Kasım 2016 15:03

Sezonun iki yenilgisiz takımı Beşiktaş ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 12. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar durumunda liderlik koltuğuna oturacak ve Başakşehir'in bu sezonki yenilmezlik serisine son verecek.

Başakşahir ise maçtan beraberlik ya da galibiyetle ayrılırsa zirvedeki yerini koruyacak.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

26 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçı LigTV'den canlı yayınlanacak. 

İki takım arasında geçen sezon oynanan son karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

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